3 мотора Nissan, от которых надо держаться подальше

Nissan известен тем, что делает надежные автомобили. Многие владельцы таких машин легко преодолевают на них свыше 150 тысяч км. Более того, в 2025 году авторитетный журнал «Consumer Reports» включил компанию в шестерку самых «крепких» автомобильных брендов.

Однако отдельные модели этой японской марки из прошлого отметились проблемами с моторами. Портал «SlashGear» в своей новой статье не рекомендует их к покупке.

Nissan VC Turbo

Двигатель, который постоянно попадает в заголовки новостей по негативным причинам. Чаще всего речь идет об отзывных кампаниях, когда ему требуется срочный ремонт.

Мотор выпускался в двух исполнениях: как 3-цилиндровый 1,5-литровый двигатель KR15DDT, так и 2-литровый 4-цилиндровый агрегат KR20DDET. Первоначально мотор был неплохо принят критиками, но из-за переменной степени сжатия в двигателе ломались подшипники, что стало для него настоящим камнем преткновения.

Nissan QE25DE

Мотор, который используется во многих моделях «Ниссан» с начала 2000-х по сегодняшний день. Его ранние версии печально известны тем, что изнашивали каталитический нейтрализатор. Кроме того, этот двигатель ругают за чрезмерный расход масла, неровную работу и пробитые прокладки ГБЦ.

Nissan VQ40DE

Мотор, который имеет репутацию очень надежного, но не в случае с версией образца 2005-2010 годов выпуска.

Такие двигатели сильно критиковали за утечки охлаждающей жидкости в автоматическую коробку передач и неисправности вторичной цепи ГРМ. Причем последняя приводила к катастрофическим повреждениям силового агрегата, что вряд ли можно записать в копилку достижений инженеров Nissan.