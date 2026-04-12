3 мотора Nissan, от которых надо держаться подальше

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Три двигателя «Ниссан», машины с которыми не рекомендуют к покупке

bagian depan 116fbddda1
Фото: Nissan

Nissan известен тем, что делает надежные автомобили. Многие владельцы таких машин легко преодолевают на них свыше 150 тысяч км. Более того, в 2025 году авторитетный журнал «Consumer Reports» включил компанию в шестерку самых «крепких» автомобильных брендов.

Однако отдельные модели этой японской марки из прошлого отметились проблемами с моторами. Портал «SlashGear» в своей новой статье не рекомендует их к покупке.

Nissan VC Turbo

Двигатель, который постоянно попадает в заголовки новостей по негативным причинам. Чаще всего речь идет об отзывных кампаниях, когда ему требуется срочный ремонт.

Мотор выпускался в двух исполнениях: как 3-цилиндровый 1,5-литровый двигатель KR15DDT, так и 2-литровый 4-цилиндровый агрегат KR20DDET. Первоначально мотор был неплохо принят критиками, но из-за переменной степени сжатия в двигателе ломались подшипники, что стало для него настоящим камнем преткновения.

Nissan QE25DE

Мотор, который используется во многих моделях «Ниссан» с начала 2000-х по сегодняшний день. Его ранние версии печально известны тем, что изнашивали каталитический нейтрализатор. Кроме того, этот двигатель ругают за чрезмерный расход масла, неровную работу и пробитые прокладки ГБЦ.

Nissan VQ40DE

Мотор, который имеет репутацию очень надежного, но не в случае с версией образца 2005-2010 годов выпуска.

Такие двигатели сильно критиковали за утечки охлаждающей жидкости в автоматическую коробку передач и неисправности вторичной цепи ГРМ. Причем последняя приводила к катастрофическим повреждениям силового агрегата, что вряд ли можно записать в копилку достижений инженеров Nissan.

Читайте также:

Последние новости:

Новый городской «паркетник» Mazda почти готов к премьере

Один из самых прочных Mercedes в истории продают в идеальном состоянии за смешные деньги

Наконец-то не фикция: Toyota показала реальный RAV4 GR Sport

Автомобиль, на котором держится Toyota, вот-вот полностью изменится

На рынке России начались продажи BMW X7, за которым не угнаться

Следующая Mazda MX-5 может оказаться совсем другой

Suzuki Jimny Nomad сделали прочнее и стильнее в версии Armata

Самый маленький «рамник» Toyota едет на родину и готовится стать там бестселлером года

Минивэны-бестселлеры Toyota Noah/Voxy обновились: что нового

Второй рестайлинг кроссовера Peugeot 2008 показан в деталях

Показан самый агрессивный и бескомпромиссный Toyota GR Yaris

Важные детали Mitsubishi Delica следующего поколения

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe раскрывается в подробностях

Первые изображения Nissan X-Trail нового поколения появились в интернете

Загрузить больше

