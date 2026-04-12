Самый маленький «рамник» Toyota едет на родину и готовится стать там бестселлером года

Текст: Алексей Шмидт
Раскрыта дата запуска Toyota Land Cruiser FJ в Японии

Фото: Toyota

Представленный в октябре 2025 года рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовится к запуску на родном для себя рынке. Машина уже дебютировала в Таиланде, где удивила своей неожиданно высокой ценой (от 1,3-миллиона батов или около 3 миллионов рублей). А теперь ей предстоит справить премьеру в Японии, где она может оказаться гораздо дешевле.

По информации японского журнала «Kuruma-News», презентация Toyota Land Cruiser FJ на местном рынке состоится 14 мая 2026 года.

Подготовка к началу продаж машины, которой пророчат статус главного бестселлера этого года, идет полным ходом, но точная квота на автомобили для каждого дилера пока не определена, поэтому автосалоны пока не могут начать собирать заказы.

Большинство дилерских центров при реализации Land Cruiser FJ будут использовать лотерейную схему, поскольку потенциальный спрос на машину может оказаться слишком высоким. А те, кто решится приобрести автомобиль с небольшой задержкой, могут дожидаться его доставки более 1,5-лет.

Пожалуй, главная новинка «Тойоты» этого года будет оснащена единственным доступным для нее на данный момент двигателем – 2,7-литровой рядной бензиновой «четверкой» 2TR-FE, сопряженной с 6-скоростным «автоматом» и системой подключаемого полного привода.

В отличие от своих более крупных собратьев, Land Cruiser 300 и Land Cruiser 250, использующих платформу GA-F, новый Land Cruiser FJ построен на «тележке» IMV, что должно сделать его гораздо доступнее родственников.

Официальная цена внедорожника для Японии пока не объявлена, но местные СМИ полагают, что она может составить примерно 4,3 – 4,5-миллиона иен в базовой комплектации (2,1 – 2,2-миллиона рублей). 

ИСТОЧНИК:Kuruma-News

