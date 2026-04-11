Минивэны-бестселлеры Toyota Noah/Voxy обновились: что нового

Фото: Toyota

Компания Toyota представила в Японии обновленные варианты своих популярных родственных моделей Noah и Voxy.

Машины отличились улучшенным внешним обликом и переработанным интерьером, а также наличием полностью интегрированной гибридной системы для повышения топливной экономичности и экологичности. Запуск реформенных Noah/Voxy на родине запланирован на 6 мая.

Фото: Toyota

Рестайлинговые минивэны получили незначительные перемены в экстерьере. Так, к примеру, модели Noah достались светодиодные проекционные фары, придающие машине более технологичный облик, а Voxy приобрел новую решетку радиатора.

Внутри обеих модернизированных моделей использована глянцевая черная отделка в сочетании с замшевыми вставками и строчкой с закосом «под премиум».

Фото: Toyota

Оснащение также было улучшено. Базовые варианты Noah и Voxy разжились штатно установленным 7-дюймовым цифровым экраном приборной панели, а более дорогие исполнения этих моделей приобрели крупный 12,3-дюймовый водительский дисплей.

Что касается силовых агрегатов, то обновленные Noah/Voxy отказались от традиционного ДВС в пользу безальтернативного гибрида. Машины будут оснащаться бензиново-электрической системой, а также предлагаться как в версии 2WD, так и 4WD (E-Four).

В последней будет предложен специальный режим движения Snow Extra, обеспечивающий стабильное движение машины по скользким дорогам.

Прайс-лист на обновленные Toyot Noah/Voxy в Японии раскроют уже к началу мая.