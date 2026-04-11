Второй рестайлинг кроссовера Peugeot 2008 показан в деталях

Рендер: Auto-Moto

Если бы Stellantis не столкнулась с определенными проблемами, то обновленный хэтчбэк Peugeot 208 и родственный ему субкомпактный «паркетник» 2008 обновились бы в этом году.

Обе модели дебютировали в нынешнем виде в 2019-м, поэтому для них модернизация назрела уже давно. Стратегические ошибки, допущенные предыдущим руководством Peugeot, привели к тому, что модернизация двух небольших моделей компании состоится позже запланированного.

Более того, полностью новый электрический Peugeot 2008, выход которого запланирован на 2028-й год, будет продаваться параллельно с машиной с ДВС. Последняя пройдет через второй рестайлинг в ближайшие годы.

Как может поменяться этот компактный SUV французской марки, недавно представил местный независимый дизайнер Жюльен Жодри с портала «Auto-Moto». Цифровой художник создал виртуальную визуализацию внешнего облика нового Peugeot 2008, в котором использовались визуальные черты, ранее дебютировавшие в концепт-каре Polygon.

Будущий 2008-й должен получить сразу три светодиодные полосы спереди, находящиеся под основными кластерами фар. Бампер включит в себя трапециевидный воздухозаборник снизу и узкие вырезы по краям.

Впервые на капоте машины будет гордо красоваться эмблема Льва с подсветкой, колеса получат новый футуристичный дизайн, а корма, скорее всего, обзаведется переработанной светодиодной полосой фонарей в стиле шоу-кара Peugeot Polygon.

Ожидается, что рестайлинговый 2008-й будет оснащаться гибридными силовыми установками, в том числе мягко-гибридными агрегатами с 48-вольтовым довеском. Для машины предложат также полноценную подзаряжаемую бензиново-электрическую модификацию, характеристики которой пока не раскрываются.