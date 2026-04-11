Показан самый агрессивный и бескомпромиссный Toyota GR Yaris

Фото: Kuhl

Не так давно Toyota обновила свой «горячий» хэтчбек GR Yaris в Японии, добавив ему несколько эксклюзивных функций для улучшения управляемости.

А теперь за дело взялся местный тюнинг-бренд Kuhl, известный своими экстремальными доработками автомобилей. Специально для нового GR Yaris тюнеры разработали обвес SPEC-D, который придал ему еще более агрессивный и безудержный стиль.

В основе боди-кита лежит аэродинамический обвес, который активно тестировался в соревнованиях по дрифту D1 Grand Prix.

Он включает в себя специально разработанные расширенные передние и задние колесные арки, увеличенные на 50 и 60 мм соответственно.

В сочетании с переделанным передним сплиттером, боковыми юбками и задним спойлером, а также диффузором весь этот комплект придает «заряженному» хэтчбеку Yaris бескомпромиссный гоночный внешний вид и улучшает его общие аэродинамические характеристики.

В этом пакете доработок GR Yaris предлагается в эксклюзивном матовом окрасе Military Matte, а также оснащается 19-дюймовыми коваными 5-спицевыми колесами Ver-Wheels Krone05.

Стоимость боди-кита для «горячего» хэтчбека Toyota уже раскрыта. Цена комплекта доработок SPEC-D вместе с машиной составит 5 миллионов 390 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 608 тысяч рублей.