Первые изображения Nissan X-Trail нового поколения появились в интернете

В линейке японского автопроизводителя Nissan одной из главных моделей в сегменте SUV является семейный «паркетник» X-Trail. Автомобиль, также известный за океаном как Rogue, пользуется высоким спросом среди покупателей, но на фоне конкурентов, недавно переживших обновление, продолжает устаревать.

В ближайшее время эту модель ждет плановый переход в следующую генерацию, сулящий ей крупные перемены в сравнении с предшественницей.

Новые рендеры, выложенные в Сеть, подтверждают эти слухи. Их авторы полагают, что новый X-Trail получит новое оформление передней части кузова, срисованное с последних моделей Nissan, в том числе минивэна Elgrand. У кроссовера могут появиться дневные ходовые огни, выполненные в виде пчелиных сот. По рисунку они будут пересекаться с формой ячеек решетки радиатора, образовывая визуально единую деталь.

Основной блок фар расположится под нижней кромкой капота и будет выполнен в виде четырех прожекторов, бампер подвергнется редизайну за счет более рельефной формы и вырезов по краям, имитирующих воздуховоды для охлаждения тормозов.

Корма нового Nissan X-Trail может поменяться еще серьезнее, чем фронтальная часть кузова. Сзади машины ждут появления вертикальных фонарей с линиями, заходящими на крышку багажника, а также другого, более брутального бампера.

В новом поколении основное внимание Nissan будет уделено его силовой установке, в качестве которой должна выступить гибридная система e-Power третьей генерации. Она должна позволить семейному кроссоверу «Ниссан» оказаться эффективнее и экономичнее.

В ней бензиновый двигатель не будет приводить колеса в движение напрямую. Вместо этого его задачей станет выработка электроэнергии. Такая конфигурация силовой установки может сделать новый Nissan X-Trail более похожим на полностью электрический автомобиль в повседневной езде, с более быстрым откликом на педаль газа, линейным ускорением и очень низким расходом топлива.