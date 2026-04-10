Все новые автомобили Peugeot, которые появятся до 2028 года

Бренд Peugeot, находящийся сейчас под крылом концерна Stellantis, переживает второй рассвет. Несмотря на то, что уже прошлый год оказался для французов богатым на новинки, в ближайшие пару лет «Пежо» собирается еще сильнее расширить свое присутствие на мировом рынке выходом новых моделей.

Весной 2026 года премьеру должен справить кроссовер-седан Peugeot 408. Обновленная версия этой модели получит более агрессивную переднюю часть кузова, а также 240-сильную подключаемую гибридную силовую установку. С ней запас хода машины увеличится до 85 километров.

Осенью 2026 года должен дебютировать Peugeot e-208 GTi. Машину собираются представить к следующей гонке «24 часа Ле-Мана». Автомобиль позиционируется как потенциальный конкурент Alpine A290.

Вслед за Renault Clio, представленным в прошлом году, появится его конкурент Peugeot 208. Машина нового поколения выйдет в продажу в начале 2027 года и окажется на 100-процентов электрической, но будет сосуществовать с нынешней моделью, оснащенной двигателем внутреннего сгорания.

Проект кроссовера Peugeot 2008 был отложен, но затем перезапущен. Сейчас ориентировочной датой для его рыночного дебюта называют начало 2028 года. Машина будет полагаться на техническую платформу нового 208, а также получит футуристичный дизайн и рулевое колесо Hypersquare.

«Паркетник» окажется полностью электрическим и будет стремиться к запасу хода на электротяге около 500 км. Что касается актуального 2008-го, то он продолжит продаваться параллельно в гибридных исполнениях.