Nissan анонсировал важное событие в истории компании: новое спорткупе в разработке

Текст: Алексей Шмидт
Японская легенда Nissan Skyline готова к смене поколения

Рендер: Best Car

Nissan раскрыл список моделей, которые появятся в продаже в ближайшие годы. Среди них оказался один важный седан, обладающий обширной базой поклонников по всему миру.

Речь идет о Nissan Skyline – флагманском купе, которое имеет почти 70-летнюю историю. Актуальная генерация этой модели дебютировала в 2014 году, поддерживая свою конкурентоспособность за счет незначительных обновлений и рестайлингов. Однако на этот раз «Скайлайн» собирается пройти через масштабный редизайн, но без смены технической парадигмы.

Ожидается, что в новом поколении эта знаменитая 4-дверка сохранит классический стиль купе, отличающийся горизонтальной решеткой радиатора, состыкованной с узкими фарами.

Ниже в бампере расположатся бумерангообразные дневные ходовые огни, а также широкий воздухозаборник. Боковины кузова окажутся более рельефными за счет выемки на дверях, а задние крылья получат угловатые линии.

В новой генерации Nissan Skyline должен сохранить нынешний 3-литровый бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом, предлагающий два уровня мощности. В базовой конфигурации отдача двигателя составит 304 лошадиные силы, а в варианте Performance достигнет 405 л.с. 

Машина сохранит свою фирменную заднеприводную компоновку, обеспечив динамичные и приятные ощущения от вождения, которыми славились ее предшественники.

Более полноценные подробности о проекте нового Nissan Skyline станут известны в ближайшие недели, а премьера машины должна состояться в 2027 году.

