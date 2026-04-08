Фото редкого и очень дорогого Ferrari с багажником на крыше стали вирусными

Ferrari Enzo – один из самых дорогих и редких автомобилей на планете. Машина выпускалась на протяжении всего двух лет (с 2002 по 2004 годы) и была разработана в честь основателя итальянской марки Энцо Феррари.

В Маранелло собрали всего 399 единиц таких машин. Для каждой был положен 6-литровый двигатель V12, созданный с использованием технологий Формулы-1 тех лет (мощностью 660 лошадиных сил).

Сегодня цены на них варьирутся от 4 до 17 миллионов долларов.Поэтому особенно резкую реакцию вызывают фотографии таких машин, когда их владельцы вносят в них серьезные коррективы.

Один из таких примеров – опубликованные на форуме «Reddit» снимки Ferrari Enzo, оборудованного багажником на крыше для перевозки лыж. Практически сюреалистичная картина для автомобиля, который чаще всего хранится в частных коллекциях и оберегается как произведение искусства.

Утверждается, что владельцем автомобиля является Барри Лундгрен. Мужчина использует машину как обычное средство передвижения, что подтверждает ее пробег около 50 тысяч километров.

Установку багажника на крыше Ferrari Enzo владелец объяснил участием в ледовой гонке FAT Ice Race, которая прошла в конце февраля в США (штат Монтана).

Комментарии к фотографиям, опубликованным в интернете, оказались противоречивыми. Кто-то похвалил владельца гиперкара «Феррари» за такой смелый подход к эксплуатации лимитированного и очень дорогого автомобиля, а другие, напротив, назвали такие доработки машины кощунством.