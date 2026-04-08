Легенда отказывается тихо угасать: Toyota GR Supra нового поколения уже в работе

Текст: Алексей Шмидт
Раскрыты рендерные изображения и подробности о следующей генерации популярного купе «Тойоты»

Жизненный цикл актуальной Toyota GR Supra подходит к концу, но это не значит, что компания собирается отказаться от этой знаменитой модели. После завершения выпуска нынешнего поколения этого спорткупе начнется разработка ее новой, шестой по счету генерации. 

Официально подтвержденной информации о том, какой окажется новая «Супра», пока нет. Но ходят упорные слухи, что эта модель откажется от своей предыдущей концепции, в частности использования двигателя BMW.

На этот раз Toyota собирается посотрудничать с Mazda, которая по удачному стечению обстоятельств параллельно готовит возрождение RX-7. Скорее всего, две японские иконы будут использовать общую платформу, что позволит их создателям существенно сэкономить.

Toyota GR Supra нового поколения (рендеринг)

Чего ждать от дизайна следующей GR Supra недавно продемонстрировал цифровой художник Брандо Варела, известный в сети под ником «Brandovarela». Независимый дизайнер опубликовал рендеры GR Supra новой генерации, если верить которым, машину ждут кардинальные изменения во внешности.

Дизайн новой, шестой генерации «Супры» на изображениях полностью отходит от традиций этой модели. Автомобиль обзавелся уменьшенными и более острыми светодиодными фарами с новой фирменной подсветкой дневных ходовых огней, низко расположенным воздухозаборником, разделяющим передний бампер на три отдельных элемента, а также функциональным аэродинамическим обвесом.

Сзади появится большой светодиодный стоп-сигнал в стиле болидов Формулы-1, встроенный в массивный диффузор.

Особое внимание в этом виртуальном проекте заслуживает дизайн колес автомобиля, которые вряд ли станут прерогативой серийной версии машины, но для концепт-кара вполне подходят.

Фото:Brandovarela

