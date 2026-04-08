Новый компакт-кроссовер Hyundai показан в естественной среде обитания

Текст: Ростислав Архипов
Появились свежие концепт-арты нового Hyundai Tucson

Утечки частичного дизайна новой генерации кроссовера Hyundai Tucson продолжаются. И на этом фоне в интернете появляется все больше спекулятивных рендеров этой модели.

Накануне собственные концепт-арты этого «паркетника» представила студия дизайна «NYMammoth». Машину показали в естественной для нее среде – на дорогах общего пользования.

Hyundai Tucson нового поколения (рендер)

Ожидается, что в новой генерации «Туксон» получит полностью переработанный внешний облик, акцент в котором будет сделан на прямых линиях и углах.

Общий автомобиля окажется основан на новейшем дизайнерском языке «Искусство стали» и включит в себя дневные ходовые огни, использующие горизонтальные и вертикальные лампы.

Фары кроссовера выполнят в виде разделенных элементов на бампере, которые впоследствии перекочуют в старшую модель Santa Fe. Задняя часть кузова Tucson отличится другим дизайном задних фонарей, продолжающих концепцию фронтальных ДХО, линии которых будут образовывать большую литеру «H».

Мультимедийная система Pleos Connect

В интерьере модернизированного корейского кроссовера собираются использовать большой информационно-развлекательный дисплей на базе операционной системы Pleos.

Виртуальная приборная панель машины может получить компактные размеры и будет отображать только самую важную для водителя информацию, тогда как все остальные данные с нее перекочуют на тачскрин «мультимедийки».

Hyundai Tucson N нового поколения (рендер)

Ожидается, что линейка силовых агрегатов нового Hyundai Tucson будет состоять преимущественно из экологичных установок, в первую очередь гибридных. Кроме того, запланирован выпуск высокопроизводительной модификации «паркетника» с литерой «N».

Премьера свежей генерации популярного компакт-кроссовера «Хендэ» состоится во второй половине 2026 года.

Фото:NYMammoth

