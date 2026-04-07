Высокий и надежный хэтчбек Audi возвращается, но без ДВС

Михаил Романченко
audi officially teases the return of the quirky a2 family car but the rendering world is well ahead 267209 1 1

Высокий хэтчбек Audi A2 появился в 1999 году, но его рыночные показатели не оправдали надежд. Несмотря на инновационные решения, в том числе оригинальную форму кузова, машине не удалось задержаться в производстве надолго.

Автомобиль, показавший себя весьма надежным, сняли с конвейера уже в 2005-м, то есть спустя всего шесть лет с начала выпуска.

С тех пор прошло более 20 лет, и недавно Audi опубликовала тизер новой модели, судя по которому речь может идти о возрождении 5-дверки A2.

Снимок экрана 2026 04 07 в 10.51.49
Новый Audi A2 (рендеринг)

Предполагается, что новый автомобиль будет представлен уже в третьем квартале 2026 года. Он может получить такой же, как раньше, высокий и прочный кузов, но будет работать исключительно на электрической тяге.

Когда Audi разработала первый A2 (в 1999 году), машина была построена с использованием дорогого и модного тогда цельноалюминиевого кузова. В сочетании с эффективным 1,2-литровым дизельным двигателем хэтчбек потреблял в среднем всего 3 литра горючего на 100 километров.

Высокий кузов обеспечивал машине внушительный объем пространства для пассажиров, так что автомобиль был еще и удобным. 

audi officially teases the return of the quirky a2 family car but the rendering world is well ahead 2
Новый Audi A2 (тизер)

Судя по свежим рендерам и официальному тизеру Audi (изображения выше), новый A2 будет похож по форм-фактору на своего предшественника за счет немного покатой линии крыши. Машина будет оснащена замысловатой светодиодной оптикой спереди и сзади, что придаст ей футуристичный вид.

Хэтчбек собираются построить на полностью электрической платформе MEB концерна Volkswagen Group. Таким образом, новый A2 будет опираться на ту же архитектуру, что и в случае с Q4 e-tron, обладая высоким запасом хода.

В салоне немецкая 5-дверка может получить двухэкранную систему с цифровой приборной панелью и «мультимедийкой», а также минималистичный стиль, но с высококачественными материалами отделки.

Фото:lars_o_saeltzer, Audi

