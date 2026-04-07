Новая Toyota Corolla Cross хочет быть похожей на RAV4

Сегодня кроссовер Toyota Corolla Cross продается не только в Японии, но и в Европе и даже Китае. Машина носит статус бестселлера, поэтому внимание со стороны автопроизводителя к ней очень высоко.

В скором времени этот «паркетник» ждет плановая смена поколения, которая может внести в его дизайн существенные коррективы.

Недавно в японских СМИ появились первые рендеры полностью новой «Короллы Кросс», судя по которым этот небольшой вседорожник ждут существенные изменения в сравнении с предшественником.

Машина может унаследовать оформление передней части кузова у мирового хита Toyota RAV4, позаимствовав его С-образные дневные ходовые огни, но не решетку радиатора.

Последняя разделится на несколько уровней, а бампер приобретет спортивную конструкцию за счет множества выемок и декоративных элементов «под воздуховоды».

Среди других потенциальных изменений в дизайне новой Corolla Cross значится перелицованная корма, но на рендерах ее, к сожалению, пока не показали.

По информации инсайдеров, в новом поколении кроссовер увеличится в размерах, предложив для покупателям больший объем внутреннего пространства.

Внутри кроссовера может дебютировать виртуальная приборная панель и большой широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы на «операционке» Arene OS.

Как поменяется «Королла Кросс» в новом поколении с точки зрения техники пока сказать сложно. Скорее всего, машине окажутся положены гибридные силовые агрегаты, построенные вокруг 1,5- и 1,8-литровых ДВС.

Кроме того, не исключен вариант, при котором автомобиль будет предлагаться в «горячей» версии GR Sport. В такой конфигурации мощность двигателя японского «паркетника» может достигнуть 200 л.с.