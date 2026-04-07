Audi безжалостно ломает тысячи автомобилей, находящихся почти в идеальном состоянии

Мало кто знает, что в Германии существует предприятие, которое уничтожает, казалось бы, практически новые автомобили Audi. Звучит неприятно и неправильно, особенно для поклонников моделей из Ингольштадта, но в этом есть своя логика.

Не так давно немецкий автопроизводитель объединился с несколькими компаниями в рамках проекта «MaterialLoop», направленного на переработку материала.

С помощью него Audi собирается разработать собственный способ извлечения 100 процентов материалов из автомобилей, которые «завершили свой жизненный цикл».

Конец «жизненного цикла» в глазах потребителя выглядит однозначно – машина уничтожается, но не для автопроизводителя. Причем порой под утилизацию попадают автомобили, еще пригодные для использования.

Завод, занимающийся переработкой материалов в автомобилях Audi, в том числе отправляет под пресс практически новые машины – это предсерийные прототипы или тестовые образцы, которые не разрешены для езды по общественным дорогам, но вполне могли бы оказаться в музеях.

Однако в «Ауди» считают иначе. Впрочем, большая часть из отправленных на переработку автомобилей все же представляет собой простые, ничем не примечательные возрастные машины для повседневного пользования с большими пробегами.

После слива всех жидкостей демонтажники компании удаляют с автомобилей все дополнительные компоненты: от аккумуляторов до двигателей и проводки, поскольку на данный момент перерабатывать компания может только четыре основных вида материалов: сталь, стекло, алюминий и пластик. Все они легко используются повторно в новых Audi, о чем многие покупатели таких машин даже не догадываются.