Новый Kia Sorento MQ5 может взять все самое лучшее у старших

Sorento остается одной из важнейших моделей в линейке корейского автопроизводителя Kia. Текущая генерация этого SUV появилась в 2020 году и продолжает демонстрировать рекордные продажи, но на подходе уже находится новое поколение этой модели.

Считалось, что премьера пятой итерации (MQ5) Kia Sorento состоится в 2026 году, но из-за высокого спроса на модель четвертого поколения «Киа» приняла решение отложить дебют машины на конец 2027 года.

Пока компания переносит запуск нового «Соренто» южнокорейские цифровые художники «NYMammoth» пытаются предугадать, как будет выглядеть этот вседорожник с переходом в пятую генерацию. Накануне эта студия дизайна выложила серию спекулятивных рендеров кроссовера, предположив, что машина унаследует все самое лучшее у своего старшего брата Telluride, недавно также сменившего генерацию.

Kia Sorento MQ5 (рендер)

Ожидается, что новый Sorento получит более смелый дизайн, который будет вдохновлен как более крупным Telluride, работающим с ДВС, так и флагманским электрическим вседорожником EV9.

Машине перелицуют переднюю часть кузова почти до неузнаваемости, наделив ее другой, интересной решеткой радиатора, узкими вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, которые будут визуально дублироваться тремя хромированными полосами на «гриле», а также сложно сконструированным бампером.

Кроссовер обзаведется выдвижными дверными ручками, которые должны снизить уровень аэродинамических шумов.

В салоне реформенный Kia Sorento почти наверняка обзаведется панорамными двойными 12,3-дюймовыми экранами виртуальной приборной панели и мультимедийной системы с поддержкой операционной системы Pleos Connect.

В качестве двигателей машина должна задействовать 1,6-литровые турбогибридные и подключаемые гибридные моторы, обеспечивающие запас хода на электротяге до 100 км.