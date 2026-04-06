Новый Peugeot 2008: каким будет следующее поколение французского кроссовера

Кроссовер Peugeot 2008 появился в модельной гамме французского автопроизводителя в 2013 году на автосалоне в Женеве. Машина была спроектирована на базе хэтчбека 208 и оказалась сменщиком универсала 207 SW.

В 2019 году на свет появилась вторая генерация «две тысячи восьмого», а сейчас на подходе находится очередное поколение этой модели. На днях французская пресса рассекретила о ней первые подробности.

Новое поколение популярного французского кроссовера сегмента B-SUV должно появиться в ближайшее время. Как и в предыдущий раз, в его основу ляжет хэтчбек Peugeot 208 следующей генерации, который построят на новой платформе Stellantis STLA Small. Его премьеру ждут в 2027 году.

Это будет «многоэлектрическая архитектура», но в отличие от легковой «пятидверки» кроссовер 2008 почти наверняка окажется полностью электрическим. Актуальный 2008-й будет продаваться с ним параллельно вплоть до 2030 года, после чего в модельной гамме останется только вариант с электрическим мотором.

В эстетическом плане новое поколение кроссовера «Пежо» будет соответствовать стилистическому направлению, которое запустят в следующем году с дебютом упомянутого выше нового 208-го.

Машина может получить специальную решетку радиатора с подсвеченным логотипом, которую будут пронизывать три светодиодных полосы, отдавая дань уважения таким моделям старой школы, как легендарный Peugeot 205, а также 405 и 505.

«Паркетник» станет крупнее и достигнет общей длины 4,35-метра в сравнении с нынешними 4,3-метрами. Внутри должен появиться футуристичный руль Hypersquare, ранее представленный в концепте Polygon, а в качестве батареи выступят литий-железо-фосфатные и никель-металлгидридные аккумуляторы емкостью от 37 до 82 кВт/ч.

Ожидается, что запас хода с ними у нового Peugeot 2008 составит от 300 до 650 километров в зависимости от выбранного варианта.