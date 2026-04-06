Toyota Yaris изменится до неузнаваемости: агрессивный дизайн и новый 4-цилиндровый мотор

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Выяснились свежие подробности о новом поколении популярного хэтчбека Toyota

Представленный сегодня в Японии и Европе хэтчбек Toyota Yaris готовится к масштабной модернизации. Согласно информации, просочившейся в открытый доступ, в продажу машина поступит уже в следующем году. 

Автомобиль удивит увеличенными габаритами и совсем другим дизайном, выполненным в стиле Hammerhead. Кроме того, 5-дверка обзаведется новой технической начинкой с увеличенной мощностью до 130 лошадиных сил.

Как сообщает зарубежная пресса, инженеры Toyota собираются значительно оптимизировать конструкцию кузова машины и компоновку салона, что позволит увеличить пространство для ног и головы задних пассажиров. Для хэтчбека, который позиционируется как модель начального уровня, прибавка может оказаться значительной.

Внешне отличить новый «Ярис» от предыдущего можно будет по более агрессивному дизайну, выполненному с использованием философии «Hammerhead». Такие машины будут комплектоваться более узкими фарами в сочетании с большой нижней радиаторной решеткой.

Благодаря парящей крыше и широкой задней части хэтчбек получит более урбанистичный вид, чем его нынешняя версия.

В салоне машине может достаться полностью цифровая комбинация приборов диагональю 12,3-дюйма и сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы на 10,5-дюйма. Материалы отделки будут улучшены, а за счет операционной системы Arene OS все эти «гаджеты» смогут работать очень шустро.

Предполагается, что новый Toyota Yaris будет приводиться в движение 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, отличающимся меньшими габаритами и более низким профилем.

В составе гибридной системы на базе 1,5-литрового «атмосферника» мотор должен обеспечить лучшую эффективность сгорания, а значит удивить впечатляюще низкими показателями расхода топлива.

Фото:Automachi

