Компания, владеющая Land Rover, создает собственный дешевый Defender

Индийская Tata Motors держит во владении сразу два известных британских бренда – Jaguar и Land Rover. Но это не значит, что эта компания не выпускает собственные автомобили.

Автопроизводитель из Мумбаи обладает широким портфолио из хэтчбеков, компактных кроссоверов и даже электромобилей. Сейчас он нацелен на сегмент небольших внедорожников. И может воспользоваться тем, что точно не получит иск за нарушение авторских прав от Land Rover.

Портал «Carscoops» утверждает, что Tata Motors готовится к премьере нового небольшого SUV, который будет обладать дизайном, схожим с LR Defender актуального поколения.

Новый внедорожник Tata Motors (неофициальный рендер)

Судя по опубликованным рендерам машина получит внешность, схожую с концепт-каром Sierra образца 2023 года. Квадратная эстетика автомобиля будет пересекаться с Land Rover, в том числе такими визуальными решениями как «парящая» крыша, плоские дверные ручки и вертикальные стойки.

Новый внедорожник Tata Motors (неофициальный рендер)

Внутри акцент будет сделан на комфорт и современные функции. Ожидается, что новый вседорожник Tata Motors будет 5-местным и получит цифровую переднюю панель, большой сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой CarPlay и Android Auto, а также панорамный люк в крыше.

Электрическая платформа Tata Motors

Что касается механики, то здесь вопросов больше, чем ответов. Ходят слухи, что новинка Tata получит сразу две отдельные платформы: для бензиновых и дизельных моторов, а также для чистых электрических двигателей.

В разработке компании сейчас находится новейшая 7-скоростная роботизированная трансмиссия DCT.

Продавать Sierra на первых порах хотят только на индийском рынке, где мини-Defender будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara и другими представителями этого сегмента.

Презентация машины состоится в 2025 году.