Следующий Renault Captur пока задерживается, но уже известно, как он будет выглядеть

Несмотря на то, что актуальный Renault Captur представлен на рынке на протяжении уже семи лет, машина пока не готова передать бразды правления своей следующей генерации.

Кроссовер дебютировал в 2019 году вместе с Clio пятого поколения (своим техническим родственником). Спустя шесть лет легковой хэтчбек сменил генерацию (в 2025 году), но преемника Captur по-прежнему нет.

Renault еще даже не начала испытания прототипов таких машин, а это значит, что появления новой генерации компакт-кроссовера придется подождать еще как минимум пару лет.

Новый Renault Captur (спекулятивный рендер)

О том, как мог бы выглядеть такой автомобиль, сейчас можно строить лишь предположения. Один из вариантов дизайна машины недавно показал французский портал «Auto-Moto» усилиями своего штатного художника Жюльена Жодри.

На серии рендеров, опубликованных в интернете, новый Captur щеголяет футуристичным внешним обликом. У автомобиля отсутствует радиаторная решетка, которую заменяет крупный нижний воздухозаборник в бампере с большими выемками по краям. Дневные ходовые огни обладают замысловатой конфигурацией, а задние дверные ручки скрыты в стойках кузова.

Пластиковый обвес на колесных арках выглядит гораздо шире, чем раньше, в то время как задние фонари обладают собственной конструкцией с необычной светодиодной «начинкой».

Предугадать, какими двигателями будет комплектоваться следующий Renault Captur, пока никто даже не пытается. Более-менее достоверные подробности об этом проекте начнут появляться не раньше 2027 года, а премьеру такой машины ждут ближе к 2028 году.