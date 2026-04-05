Следующий Renault Captur пока задерживается, но уже известно, как он будет выглядеть

Алексей Шмидт
Представлены первые рендеры и раскрыты подробности о новом поколении популярного компакт-кроссовера «Рено»

Несмотря на то, что актуальный Renault Captur представлен на рынке на протяжении уже семи лет, машина пока не готова передать бразды правления своей следующей генерации. 

Кроссовер дебютировал в 2019 году вместе с Clio пятого поколения (своим техническим родственником). Спустя шесть лет легковой хэтчбек сменил генерацию (в 2025 году), но преемника Captur по-прежнему нет.

Renault еще даже не начала испытания прототипов таких машин, а это значит, что появления новой генерации компакт-кроссовера придется подождать еще как минимум пару лет.

Новый Renault Captur (спекулятивный рендер)

О том, как мог бы выглядеть такой автомобиль, сейчас можно строить лишь предположения. Один из вариантов дизайна машины недавно показал французский портал «Auto-Moto» усилиями своего штатного художника Жюльена Жодри. 

На серии рендеров, опубликованных в интернете, новый Captur щеголяет футуристичным внешним обликом. У автомобиля отсутствует радиаторная решетка, которую заменяет крупный нижний воздухозаборник в бампере с большими выемками по краям. Дневные ходовые огни обладают замысловатой конфигурацией, а задние дверные ручки скрыты в стойках кузова.

Пластиковый обвес на колесных арках выглядит гораздо шире, чем раньше, в то время как задние фонари обладают собственной конструкцией с необычной светодиодной «начинкой».

Предугадать, какими двигателями будет комплектоваться следующий Renault Captur, пока никто даже не пытается. Более-менее достоверные подробности об этом проекте начнут появляться не раньше 2027 года, а премьеру такой машины ждут ближе к 2028 году.

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

