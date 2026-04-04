Минивэн-хит Toyota превратился в первоклассный отель на колесах

Toyota Hiace – популярный многоцелевой минивэн в Японии, занимающий одну из лидирующих позиций на местном рынке. Именно он лег в основу нового проекта компании Carinterior Takahashi, получившего название Relax Wagon Kakukaku.

Главной особенностью кемпера стало жилое пространство, сравнимое с номером в роскошном отеле, которое делает отдых на природе более комфортным и приятным.

В качестве отправной точки для автодома Relax Wagon Kakukaku использовалась версия Toyota Hiace Super GL – самая маленькая в семействе этой модели. Несмотря на небольшие размеры внутри предусмотрен многофункциональный багажник, который можно задействовать для хранения кемпингового снаряжения или инструментов для ремонта.

Отделка внутри выполнена из дерева и сочетается с белыми акцентами и коричневыми бархатными U-образными диванами.

Также предусмотрены съемный обеденный стол и трековое освещение на потолке, как в самых дорогих отелях. Для того чтобы организовать спальное место, достаточно сложить обеденный стол и все диваны, благодаря чему образуется двуспальная кровать длиной 180 см и шириной 150 см.

В арсенал кемпера Relax Wagon Kakukaku входит в том числе простая кухня с портативной газовой плитой, раковиной с зеркалом, 49-литровым холодильником и настенным кондиционером. Он также оснащается литий-ионным аккумулятором большой емкости (на 200 Ач), обеспечивающим бесперебойное электропитание внутри.

Стоимость нового автодома на базе Toyota Hiace в Японии начинается от 7 миллионов 900 тысяч иен (без малого 4 миллиона рублей по нынешнему курсу).