ДомойАвтоновости сегодняVolkswagen обещает, что новый Golf снова будет лучше всех конкурентов

Volkswagen обещает, что новый Golf снова будет лучше всех конкурентов

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения

Топ-менеджер VW сделал смелое заявление

Рендер: Autocar

Компания Volkswagen готовит новый Golf, который будет полностью электрическим. Подробностей об этом проекте немецкой марки пока немного, но недавно отдельными поделился топ-менеджер VW Мартин Сандер. 

По его словам, новая генерация Volkswagen ID.Golf будет оснащена «передовыми технологиями для своего сегмента». Машине предстоит использовать новую электрическую платформу SSP, которая удивит суперсовременным программным обеспечением.

«Это будет чрезвычайно важная модель. Она окажется эталоном в своем сегменте, поэтому именно Golf в свое время создал этот класс автомобилей и всегда был лидером, побеждая всех конкурентов в сравнительных тестах», – заявил представитель Volkswagen Мартин Сандер в интервью Autocar.

Ожидается, что новый ID.Golf получит также «заряженную» версию R. И, конечно же, у него будет высокопроизводительная модификация GTI. 

Несмотря на электрификацию этой модели, все поклонники классических ДВС не останутся без выбора.

Для всех фанатов бензина и дизеля сохранится актуальная жидкотопливная версия Golf MK8 (по крайней мере до тех пор, пока это позволяют европейские правила).

Читайте нас в GOOGLE НОВОСТИ

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+