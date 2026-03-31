Аналог Lada Vesta от Honda вот-вот обновится: первое фото

Ростислав Архипов
Опубликован первый шпионский снимок бюджетного седана Honda City

Фото: Honda

Седан начального уровня Honda City продается на рынках развивающихся стран очень давно. Автомобиль, который можно сравнить с отечественной Lada Vesta, популярен за свою невысокую цену и неплохое оснащение.

В скором времени эту модель ждет крупная модернизация, намек на которую дал автомобиль, замеченный на днях в камуфляжной пленке.

На дорогах Юго-Восточной Азии заметили обновленную версию Honda City, которая должна избавиться от маскировки уже в ближайшее время. Машина обещает пережить существенную переделку внешнего дизайна, а также сменить платформу.

Фото: Reddit

Инсайдеры пишут, что новый «Сити» переберется на «тележку» PF2, обладающую облегченной конструкцией, совместимой с различными силовыми агрегатами. Кроме того, она позволит увеличить место в салоне автомобиля.

Судя по замаскированным прототипам, которые недавно выбрались на тесты, машина будет следовать современному языку дизайна Honda и получит динамичные формы, напоминающие старшего брата Civic.

Что еще важнее, рестайлинговый City будет полагаться на гибридные силовые установки, которые должны увеличить конкурентноспособность модели за счет сокращения расхода топлива.

Сроки премьеры обновленного компактного седана Honda пока не раскрываются, но, скорее всего, машина дебютирует на главных для себя рынках сбыта до конца этого года. 

