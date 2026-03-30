Экстремальная, хардкорная версия KGM Torres первые показана на реалистичных эскизах

Текст: Алиса Шашкова
Опубликованы цифровые рендеры особой версии популярного кроссовера KGM для бездорожья

Эскизы: Prominently

Компания KGM (бывшая SsangYong) начала продажи нового кроссовера Torres в 2022 году, ознаменовав новую эру в истории марки. Машина вышла на рынок в 2023 году и с того времени успела отметиться во многих странах, в том числе в России. Более того, вскоре ее выпуск наладят на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

А пока эта модель готовится удивить дополнительными версиями, одной из которых может стать экстремальная вседорожная модификация. Недавно ее показала компания «Prominently», подписав его словами «Дизайн KGM – Сила прочности».

Представленный на рендерах внедорожный автомобиль сильно отличается от нынешнего Torres как спереди, так и сзади.

На эскизах машина примерила широкой передней рамой с решетчатыми светодиодными дневными ходовыми огнями, массивными расширенными крыльями и выступающей защитой картера.

Сборку внедорожнику достались приподнятые колесные арки, в которых скрываются «зубастые» шины All-Terrain. На крыше установлен экспедиционный багажник, а сзади размещено буксировочное оборудование.

Напомним, для нынешнего KGM Torres уже доступен внедорожный пакет. Правда он выглядит не так радикально как в случае с автомобилем, показанным на эскизах. Кроссоверы «Торрес» для бездорожья, уже доступные в продаже, оснащаются опционально покрышками All-Terrain 255/55R18, увеличенными пружинами, красными алюминиевыми накладками на суппортах и декоративными накладками на колесных арках.

Когда у KGM Torres появится экстремальный хардкорный вариант, как на опубликованных выше изображениях, и появится ли вообще, пока неизвестно. Компания никак не комментирует слухи о выпуске такого автомобиля.  

