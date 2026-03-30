Обновленный минивэн-бестселлер Toyota впервые замечен на дороге

Рендер: Creative311

Популярные минивэны-родственники Toyota Noah и Voxy, занимающие одну из лидирующих позиций по продажам в Японии в своем сегменте, готовятся к небольшому рестайлингу. Недавно первые прототипы таких машин были замечены на общественных дорогах «Страны восходящего солнца».

Местный портал «Creative Trend» воспользовался сделанными снимками очевидцев и создал первый реалистичный рендер реформенной модели Toyota Noah, на котором видно, как может измениться внешность передней и задней частей кузова этого минивэна.

Изображения, явно созданные с использованием ИИ, демонстрируют небольшие изменения в цвете радиаторной решетки: хромированная отделка будет заменена на окрас в цвет кузова. Фары также окажутся переработаны: дневные ходовые огни переместят с прежнего места на верхнюю часть головной светотехники, что создаст более футуристичный и агрессивный визуальный эффект.

Корма автомобиля может оказаться схожей с актуальной моделью, поменяв в своем оформлении лишь конструкцию фонарей.

Внутри нового Noah должна появиться декоративная панель в центральной части селектора трансмиссии, а сдвижные двери с электроприводом станут доступны для покупателей без доплаты в качестве опции уже в самой бюджетной комплектации.

Подвеска также будет перенастроена. Самым важным улучшением в ходовой части машины станет появление режима движения Snow Extra, позволяющего увереннее эксплуатировать Noah и его родственника Voxy, отличающегося лишь дизайном, по заснеженным дорогам.

Что касается агрегатных перемен, то новые Noah и Voxy с обновлением полностью переберутся на гибридные технологии, отказавшись от простых бензиновых неэлектрифицированных аналогов.

Презентация модернизированных минивэнов Toyota должна состояться уже в этом году.