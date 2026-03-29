Honda Civic нового поколения – простой, лаконичный дизайн и новая «начинка»

Текст: Алиса Шашкова
Представлены рендеры следующей генерации популярного седана «Хонды»

Рендер: Theottle

Honda готовит масштабную модернизацию своих ключевых моделей – Accord, Civic и HR-V. Машины будут построены на облегченной модульной платформе, 60% деталей в которых окажутся общими. Это позволит компании снизить затраты на фоне финансовых проблем. 

Одной из первых моделей, построенных на этой «тележке», станет новое поколение компактного седана Civic. Как он может выглядеть, накануне показал цифровой художник «Theottle», полагающий, что модернизированная японская четырехдверка получит лаконичный дизайн, напоминающий возрожденную модель Insight.

Снаружи новый Civic выделится чистыми линиями кузова в сочетании с горизонтально ориентированными зауженными фарами, которые объединены с необычными бумерангообразными дневными ходовыми огнями. 

Традиционной радиаторной решетки у седана не будет. Ее заменит крупный воздухозаборник в бампере.

Рендер: Theottle

Корма машины, в частности ее фонари, повторит внешний вид ДХО спереди, но между двумя элементами этой задней светотехники расположится узкая перемычка, на которой будет выгравировано название бренда. Дополнить образ нового Civic должна крышка багажника со спойлером в виде утиного хвоста.

Новая платформа, на которой будет построен седан, отличится повышенной жесткостью кузова и использованием облегченных материалов, а также поддержкой передовой системы переключения передач S+Shift. Кроме того, таким машинам будет положен расширенный список систем помощи водителю Honda Sensing.

Инфографика: Honda

Что касается движущей силы, то следующий Civic будет комплектоваться исключительно гибридной силовой установкой e:HEV нового поколения, включающей в себя 2-литровый мотор, работающий в паре с двумя электрическими двигателями. 

Благодаря уникальному режиму работы этой системы, ее характеристики заметно превзойдут показатели текущей версии этой модели как с точки зрения мощности, так и экономичности. 

Читайте также:

Последние новости:

Следующий Kia Sorento удивит брутальной агрессией

Раскрыта Honda, владеть которой тайно мечтают все автомеханики

Автомобили AMG, но не Mercedes

7-местный кроссовер-минивэн Toyota претерпел существенные изменения внутри и снаружи

Честный внедорожник Toyota начального уровня научили превращаться в импровизированный дом на колесах

Toyota Fortuner следующего поколения получит «зловещий» дизайн и более современное оснащение

Владелец большого внедорожника Nissan устранил «знаменитый стук» в подвеске за 10 минут

Раскрыт высокопроизводительный седан, который управляется как BMW, но надежен как Toyota

Новый кроссовер Honda, который поборется с Toyota Harrier, выехал на тесты

Новый сверхузкий компактный автодом Forster оказался полон приятных сюрпризов

Новая суперстильная версия Toyota Yaris Cross оказалась в дефиците в Японии

В России «приземлился» новый 7-местный кроссовер Mitsubishi с забавным названием

Незаконная парковка в Китае обернулась скандалом: Mercedes эвакуировали «на вилах»

Citroen возрождает легендарного «гадкого утенка»: первые изображения и подробности

Загрузить больше

