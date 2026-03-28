7-местный кроссовер-минивэн Toyota претерпел существенные изменения внутри и снаружи

Текст: Алексей Шмидт
Представлена рестайлинговая версия бюджетной модели Innova Zenix

Азиатская линейка моделей Toyota включает в себя немало автомобилей, которые неизвестны россиянам. Одной из них является кросс-минивэн Innova Zenix. 

Это 7-местный бюджетный автомобиль, пользующийся высокой популярностью в Юго-Восточной Азии. Накануне он был обновлен. Реформенную машину привезли на автосалон в Бангкок.

Обновление 2026 года на добавление кросс-вэну спортивного пакета к «топовой» комплектации Premium, который включает в себя передний сплиттер, боковые юбки, защиту переднего бампера и выхлопные патрубки из нержавейки.

Эти доработки не только улучшают внешний вид машины, но и положительным образом влияют на ее аэродинамические характеристики.

В салоне новые Innova Zenix приобретут 7-дюймовую цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный экран. 

Что касается силовой установки, то модернизированный кроссовый минивэн Toyota сохранит свой 2-литровый гибридный двигатель, работающий в связке с бесступенчатой электромеханической вариаторной трансмиссией E-CVT. Совокупная мощность системы составляет 186 лошадиных сил, а средний расход равен 20,8 километрам пути на литр. 

Продажи обновленного Toyota Innova Zenix начнутся в странах Юго-Восточной Азии в течение ближайших месяцев.

Фото:Toyota

