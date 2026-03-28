Toyota Fortuner следующего поколения получит «зловещий» дизайн и более современное оснащение

Популярный внедорожник Toyota Fortuner готовится к переходу в новое, третье поколение. Машина, родиной которой является Таиланд, продается на мировом рынке на протяжении многих лет и в отдельный период даже предлагалась официально в России.

Тестирование автомобиля уже началось. Прототипы несколько раз замечали на общественных дорогах. Подробностей о реформенной модели пока немного, но они есть. Самая главная – машину ждет существенный редизайн, который может сделать оформление передней части кузова внедорожника более агрессивным и даже «злым».

Новому Fortuner, скорее всего, будет положена увеличенная радиаторная решетка, слегка заниженные блоки фар и «противотуманок», узкие светодиодные ДХО и обновленный бампер. В общем все то, что недавно можно было наблюдать в свежей генерации родственного Toyota Hilux.

Детали дизайна кормы нового «Форчунера» держатся в секрете, но, скорее всего, автомобилю окажутся положены более узкие и обтекаемые фонари, а также видоизмененный задний бампер.

Как поменяется салон популярного рамного внедорожника Toyota пока сказать сложно. По слухам, Fortuner может унаследовать оформление интерьера соплатформенного Hilux, позаимствовав у него крупный 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и полностью цифровую комбинацию приборов.

В список оснащения машины могут войти: беспроводная зарядка для смартфонов, камера кругового обзора, люк в крыше и вентилируемые передние кресла с подогревом.

Новый «Форчунер» может сохранить актуальные варианты двигателей: 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» и 2,8-литровый «дизель» останутся в строю. Мощность первого сейчас составляет 164 лошадиные силы (245 Нм), а второго 201 л.с. (420 Нм). Ассистировать им, скорее всего, будет «механика» или АКПП.

В продажу новый Toyota Fortuner поступит в конце 2026 – начале 2027 года.