Владелец большого внедорожника Nissan устранил «знаменитый стук» в подвеске за 10 минут

Nissan Frontier является одним из очень популярных автомобилей японского автопроизводителя в США. Рамный пикап конкурирует на этом рынке с Toyota Tacoma, Ford Ranger и Chevrolet Colorado. Но, как и у других автомобилей, в нем есть ряд недостатков. Один из них связан с назойливым стуком, который исходит из-под машины.

Владельцу Nissan Frontier 2022 года выпуска по имени Павел, который приобрел автомобиль новым, этот звук надоел, и он обратился в дилерский центр для его устранения.

Несмотря на то, что проблема является массовой, автосалон был готов взяться за ее решение, если оставить машину в нем на неделю. Это обладателя пикапа не устроило, и он решил устранить стук самостоятельно. Причем получилось это у него всего за 10 минут.

«Тот самый знаменитый стук, о котором все говорят… У меня он с момента покупки, и сейчас на моем пикапе 2000 миль пробега. Вместо того чтобы везти его к дилеру и ждать неделю, пока они починят, я сделал машину сам. Смазка шлицов решила проблему, которая сводила меня с ума. Заняло 10 минут, и теперь я наслаждаюсь ездой на своем новом автомобиле», – написал владелец Frontier в соцсетях.

В комментариях умельца начали расспрашивать другие обладатели таких машин, попросив уточнить, что именно нужно смазать: шлицевой фланец, соединяющийся с трансмиссией, или задний мост? Павел ответил, что необходимо смазать шлицы карданного вала, который входит в раздаточную коробку.

По его словам, основная причина стука – сухие и недостаточно смазанные шлицы карданного вала в шарнирном соединении. При нагрузке и разгрузке трансмиссии шлицы должны плавно скользить друг относительно друга, но когда они сухие, они заедают, а затем разжимаются. Именно этот процесс (по его мнению) и вызывает стук, побороть который иногда не могут даже в автосервисе.