Новая суперстильная версия Toyota Yaris Cross оказалась в дефиците в Японии

Не так давно (в начале этого месяца) в Японии представили обновленный кроссовер Toyota Yaris Cross. А затем стало известно, что у этой очень популярной модели появилось новое стильное исполнение, которому присвоили название Z Urbano.

Речь идет об эксклюзивной модификации, которая направлена на создание и без того привлекательному кроссоверу изысканной внешности, являющейся прерогативой машин более дорогого класса.

Прием заказов на новый вариант Yaris Cross был дан в этом месяце, но, как обнаружили японские СМИ на днях, информация об этом исполнении была незаметно удалена с местного сайта Toyota. Журналисты полагают, что это произошло после того, как прием заказов на нее достиг предела, который не сможет покрыть объем производства.

Новая спецверсия Yaris Cross Z Urbano, вызвавшая такой ажиотаж в Японии, выделяется эксклюзивным цветом кузова City Gray, а также затемненными шильдиками спереди и сзади, корпусами противотуманных фонарей того же цвета, накладками на зеркалах заднего вида, боковых юбок, дверных ручек, крыши, антенны и заднего спойлера.

В сочетании с 18-дюймовыми глянцевыми черными многоспицевыми колесными дисками все эти доработки создают «Ярис Кросс» более привлекательный и модный образ.

Интерьер выдержан в том же затемненном стиле, что и экстерьер. Внутри появился модернизированный 10,5-дюймовый центральный сенсорный экран и новый электронный стояночный тормоз.

Технически особый Yaris Cross Z Urbano не отличается от своей классической конфигурации. Для машины положен 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор и гибридная силовая установка, мощность которых составляет 120 и 116 лошадиных сил соответственно. Продавался автомобиль как в версии с передним, так и полным приводом.