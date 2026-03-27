В России «приземлился» новый 7-местный кроссовер Mitsubishi с забавным названием

Mitsubishi, как и многие другие японские автопроизводители, сделала ставку на сегмент кроссоверов и в последние годы работает над тем, чтобы охватить все его классы (от маленьких до больших). Одним из недавних проектов этого бренда является кроссовер с забавным названием Destinator.

Перевод имени этого «паркетника» на русский непрост из-за отсутствия такого слова в официальном английском языке, но наиболее близким является слово «Доезжатель».

На днях стало известно, что Mitsubishi Destinator, изначально предназначенный для рынков Юго-Восточной Азии, стал доступен для российских покупателей. Его предлагают привезти из-за границы.

Продавец, занимающийся поставками таких машин в РФ, обещает зафиксировать стоимость контракта на момент подписания договора, а также оформить все необходимые документы на автомобиль для его постановки на учет в стране ввоза.

Речь идет о кроссоверах 2026 производственного года, которые оснащены полуторалитровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 163 лошадиные силы. Ассистирует этому мотору вариатор и переднеприводная система (версия 4WD в случае с Destinator недоступна в принципе).

Особенностью этой модели является 3-рядный салон, в котором могут легко разместиться до семи человек. Машина построена на «растянутой» платформе более компактного кроссовера Xforce и обладает современным дизайном, который может в будущем получить новый Mitsubishi Pajero.

Но если во Вьетнаме, где новые «Дестинаторы» продаются в варианте с левым рулем, стоят минимум 780 тысяч донгов (2,4-миллиона рублей), то в России такие машины, разумеется, оценены гораздо дороже. Привезти этот кроссовер в РФ предлагают минимум за 4 миллиона 200 тысяч рублей.