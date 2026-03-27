ДомойАвтоновости сегодняНовая Honda S2000 возвращается спустя 19 лет: пока виртуально

Новая Honda S2000 возвращается спустя 19 лет: пока виртуально

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения

Опубликованы рендеры нового поколения легендарного родстера Honda

Двухместный спортивный родстер Honda S2000 не выпускается с 2009 года. Машина пробыла на конвейере около 10 лет, и пока шансы на ее возрождение невелики.

Впрочем, это совсем не мешает независимым цифровым дизайнерам фантазировать на тему потенциальной внешности такого автомобиля, если ему когда-то дадут «зеленый свет».

Собственный вариант новой S2000 недавно представил известный в автомобильных кругах специалист по компьютерной графике Enoch Gonzales. Молодой художник из Филиппин подготовил несколько рендерных изображений, демонстрирующих возрожденный японский спорткар в виртуальном виде.

Рендер новой Honda S2000

На получившихся картинках можно заметить, что спортивный родстер «Хонды» сохраняет внешний вид оригинального S2000, но его передний бампер выглядит гораздо более агрессивным за счет крупного воздухозаборника по центру и воздуховодов по краям. 

Фары обладают новой, узкой конструкцией и «напичканы» светодиодами, боковины кузова щеголяют скрытыми ручками дверей, а корма большой декоративной накладкой в нижней части бампера, крупными С-образными фонарями, имитацией гоночного диффузора и раздвоенными выхлопными патрубками.

Рендер новой Honda S2000

Детали интерьера на рендерах их автор не раскрыл, но за счет наличия мягкой крыши внутри так или иначе будет ощущаться дух оригинального S2000.

Вероятность того, что Honda выпустит эту модель, невелика. Впрочем, учитывая недавний пересмотр стратегии электрификации компании, в рамках которой под списание попали несколько крупных «батарейных» проектов, полностью исключать возрождение S2000 также нельзя.

В качестве ориентировочных сроков потенциального запуска этой модели называют 2028 год, то есть спустя 19 лет после окончания производства оригинального спорткара.

Читайте нас в GOOGLE NEWS

Фото:Enoch Gonzales

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+