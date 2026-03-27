BMW X7 следующего поколения показался на первых концепт-артах

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
BMW New X7 preview！Replaced the front end of the new 7er LCI on the X7 ，makes much more aggressi 1 1

Кроссовер BMW X7 сегодня носит статус флагмана баварской марки. Это самый крупный представитель SUV-линейки немецкой компании и самый дорогой. Машина появилась в гамме автопроизводителя из Мюнхена относительно недавно (в 2018 году), а спустя три года была обновлена. 

Сейчас BMW работает над полностью новым поколением «Икс седьмого», который, как ожидается, вберет в себя визуальные черты современной концепции Neue Klasse и элементы дизайна, ранее опробованные в моделях iX3 и новом X5, фотографии которого слили в интернет до официальной премьеры.

BMW New X7 preview！Replaced the front end of the new 7er LCI on the X7 ，makes much more aggressi 3
Рендер нового BMW X7

Реформенный X7 должен сохранить узкие светодиодные дневные ходовые огни, но на этот раз основной блок фар не будет дублироваться аналогичной горизонтальной полосой ниже, а окажется реализован в виде квадратов, интегрированных в большие выемки в бампере. Решетка радиатора станет уже, но при этом выше, а также будет обрамлена светодиодной подсветкой контуров.

Боковины кузова могут получить сглаженную, более аэродинамичную форму, а главным новшеством в них может стать полное отсутствие ручек дверей в кузове. Эти детали появятся на подоконной линии в виде электронных курков (решение, явно списанное с Ford Mustang Mach-E).

BMW New X7 preview！Replaced the front end of the new 7er LCI on the X7 ，makes much more aggressi 2 1
Рендер нового BMW X7

Корма большого немецкого кроссовера также преобразится до неузнаваемости. Машине могут оказаться положены современные задние фонари, которые ранее дебютировали в свежем IX3. Это горизонтальные блоки с необычным штрихообразным светодиодным внутренним рисунком. 

Новый BMW X7 будет базироваться на обновленной платформе CLAR. В линейку двигателей этого автомобиля должно войти немало вариантов силовых агрегатов, среди которых почти наверняка окажутся бензиновые и дизельные ДВС, а также гибридная и даже полностью электрическая силовые установки.

Официальную премьеру второй генерации «Икс седьмого» ждут в 2027 году.

Фото:Sugar Design

