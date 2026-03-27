BMW X7 следующего поколения показался на первых концепт-артах

Кроссовер BMW X7 сегодня носит статус флагмана баварской марки. Это самый крупный представитель SUV-линейки немецкой компании и самый дорогой. Машина появилась в гамме автопроизводителя из Мюнхена относительно недавно (в 2018 году), а спустя три года была обновлена.

Сейчас BMW работает над полностью новым поколением «Икс седьмого», который, как ожидается, вберет в себя визуальные черты современной концепции Neue Klasse и элементы дизайна, ранее опробованные в моделях iX3 и новом X5, фотографии которого слили в интернет до официальной премьеры.

Рендер нового BMW X7

Реформенный X7 должен сохранить узкие светодиодные дневные ходовые огни, но на этот раз основной блок фар не будет дублироваться аналогичной горизонтальной полосой ниже, а окажется реализован в виде квадратов, интегрированных в большие выемки в бампере. Решетка радиатора станет уже, но при этом выше, а также будет обрамлена светодиодной подсветкой контуров.

Боковины кузова могут получить сглаженную, более аэродинамичную форму, а главным новшеством в них может стать полное отсутствие ручек дверей в кузове. Эти детали появятся на подоконной линии в виде электронных курков (решение, явно списанное с Ford Mustang Mach-E).

Корма большого немецкого кроссовера также преобразится до неузнаваемости. Машине могут оказаться положены современные задние фонари, которые ранее дебютировали в свежем IX3. Это горизонтальные блоки с необычным штрихообразным светодиодным внутренним рисунком.

Новый BMW X7 будет базироваться на обновленной платформе CLAR. В линейку двигателей этого автомобиля должно войти немало вариантов силовых агрегатов, среди которых почти наверняка окажутся бензиновые и дизельные ДВС, а также гибридная и даже полностью электрическая силовые установки.

Официальную премьеру второй генерации «Икс седьмого» ждут в 2027 году.