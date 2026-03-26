Минивэны-братья Toyota готовятся к скорому рестайлингу

Текст: Алиса Шашкова
Toyota планирует обновить модели Noah и Voxy в мае

Популярные минивэны Toyota Noah и Voxy, занимающие в иерархии моделей компании место на ступеньку выше бестселлера Sienta, скоро будут обновлены. Рестайлинг вряд ли окажется крупным, но даже в таком виде машины могут улучшиться в определенных отношениях.

Японские СМИ сообщают о том, что обновленные Noah и Voxy будут представлены уже в мае этого года. Предполагается, что минивэны-братья обзаведутся двойными сдвижными дверями с электроприводом в базе и улучшенной подвеской, ориентированной на комфорт.

Отличить снаружи реформенные модели от дорестайлинговых можно будет по решетке радиатора, выкрашенной в цвет кузова, а также переработанным фарам и указателям поворотов.

Noah получит декоративные элементы из хрома, в то время как его родственник Voxy в качестве декора приобретет затемненные детали.

Внутри минивэнов ждут появления декоративной панели в центральной части селектора передач, а также сдвижных дверей с электрическим приводом, которые на этот раз станут прерогативой даже самых начальных версий.

Помимо перенастроенной подвески, лучше поглощающей кочки, новые Noah и Voxy могут обзавестись в полноприводных исполнениях особым режимом движения Snow Extra, который ранее достался кроссоверу Corolla Cross.

С ним частота подключения задней оси при пробуксовке будет увеличена, что должно позитивным образом сказаться при движении по заснеженным дорогам.

Еще одним важным изменением новых Noah и Voxy должен стать отказ от бензинового мотора в пользу безальтернативного гибридного силового агрегата. Сейчас это 1,8-литровый ДВС, работающий в паре с электромотором. Расход топлива 4,7-метровых минивэнов с ним в среднем составляет всего 4,2-литра на каждые 100 километров пути.

Читайте также:

Последние новости:

Вопрос экзамена в ГАИ, на котором ошибается очень много будущих водителей

Честный 5-дверный внедорожник Suzuki получил улучшенную подвеску от Apio

Следующее поколение Hyundai Sonata (DN9) вернет назад 80-е

Показан исполинский внедорожник, у которого только одна шина стоит как новая Toyota Corolla

Главный автомобиль-бестселлер Японии в новейшей истории приехал в Россию

Toyota GR86 следующего поколения появится в 2028 году: «злой» дизайн и неоппозитный двигатель

Следующий Kia Sportage будет угрожать доминированию Toyota RAV4

Легкий и юркий Mazda Roadster следующего поколения (NE) показан на первом изображении

Идеальная вазовская «шестерка» с кемпер-прицепом продается в Германии по цене новой Lada Granta...

У популярного немецкого автодома Hymer ML-T появились брутальные внедорожные версии

Новый маленький «рамник» Toyota оказался нужен не только фанатам офф-роуда, но и домохозяйкам

Короли ликвидности: раскрыты автомобили, которые почти не дешевеют за 5 лет, и наоборот

Китайский Freelander от Land Rover и Chery: как он будет выглядеть

Новый Mitsubishi Pajero срочно вернется в Японию, чтобы поохотиться за званием «Автомобиль года»

