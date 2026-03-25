ДомойАвтоновости сегодняКитайский Freelander от Land Rover и Chery: как он будет выглядеть

Китайский Freelander от Land Rover и Chery: как он будет выглядеть

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Рендер: Auto-Moto

Компания Jaguar Land Rover стремится к диверсификации своей деятельности, постепенно отходя от имиджа производителя исключительно роскошных автомобилей. Очередным шагом в этом направлении для нее скоро станет совместный проект с китайской Chery.

Накануне в интернете появился первый официальный тизер нового внедорожника, которому собираются присвоить известное название Freelander. Премьеру такой машины ждут уже 31 марта. Вот только на кузове такого автомобиля не будет никакого присутствия шильдиков британского бренда, поскольку «Фрилендером» назовут не конкретную модель, а целую новую автомобильную марку.

Разработчики первой модели Freelander, название которой пока неизвестно, утверждают, что новинка будет отражать первоначальный дух оригинального внедорожника Land Rover образца конца 90-х. При этом машина окажется полностью современным автомобилем, соответствующим требованиям китайских потребителей.

Все это свидетельствует о том, что по крайней мере пока новый внедорожник Freelander, созданный усилиями Chery и Land Rover, собираются продавать исключительно на «поднебесном» рынке. 

Рендер: Auto-Moto

В основу этой модели должна лечь платформа Chery T1X, которая используется в целом ряде китайских кроссоверов около десяти лет, в том числе в Jaecoo 5 и 7.

Как и эти автомобили, новинка бренда Freelander будет оснащаться подключаемыми гибридными силовыми установками, однако их характеристики рассекретят только в конце этого месяца.

Что касается внешнего дизайна, то автомобиль может получить брутальный экстерьер напоминающий оригинальный «Фрилендер», но с рядом современных изменений.

Так, например, китайско-британский кроссовер должен обзавестись замысловатой головной оптикой, выдвижными ручками дверей, а также широким пластиковым обвесом на колесных арках, дверях и бамперах, защищающим ЛКП автомобиля от повреждений при езде по бездорожью.

