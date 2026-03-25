Корейский «истребитель» Renault Captur: второе поколение Hyundai Bayon уже в работе

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения
Рендер: lars_o_saeltzer 

Кроссовер Hyundai Bayon появился на свет в 2021 году. Машина базировалась на платформе компактной 5-дверки i20 и на первых порах предлагалась исключительно в Европе, но затем появилась в продаже за пределами «Старого Света» (к примеру, в Казахстане).

Рестайлинг этой модели датирован 2024-м годом, а на данный момент инженеры «Хэнде» трудятся над тем, чтобы в кратчайшие сроки подготовить второе поколение Bayon.

Подробностей об этом проекте пока не так много, как хотелось бы, но они есть. Машина позиционируется как конкурент Renault Captur и должна пройти через существенную трансформацию как визуально, так и механически. Более того, не исключается даже вариант, при котором автомобиль сменит название.

Ожидается, что новый Bayon получит более грубую форму кузова по сравнению с актуальным кроссовером, а также обзаведется полностью пересмотренной передней и задней светотехникой. Колесные арки будут расширены и оквадрачены, а решетка радиатора станет компактнее.

В линейку двигателей нового корейского «паркетника» должен войти гибридный силовой агрегат без подзарядки, который был выведен из моторной гаммы модели в конце 2025 года.

Впрочем, есть основания полагать, что машину могут также предложить в более продвинутой бензиново-электрической модификации (например с подключаемой гибридной системой PHEV).

Новые Hyundai Bayon уже выбрались на дорожные испытания, а значит ждать их публичного дебюта осталось недолго. Ожидается, что такие кроссоверы будут представлены в течение 2026 года, после чего поступят в продажу сначала в Европе, а затем и в других регионах мира.

Читайте нас в GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Китайский Freelander от Land Rover и Chery: как он будет выглядеть

Новый Mitsubishi Pajero срочно вернется в Японию, чтобы поохотиться за званием «Автомобиль года»

Обновленный Hyundai Santa Fe собирается создать Kia Sorento проблемы

Ford Mondeo возвращается: но пока только виртуально

Новый большой 3-рядный кроссовер Lexus TZ показали на первых изображениях

Mazda обещает, что новый MX-5 будет очень легким

Предсерийный прототип нового Hyundai Tucson попался на тестах: новый угловатый дизайн и несколько...

Пробку бензобака Lamborghini за 1000 долларов научились чинить запчастью от Ford, которая в...

Honda представила новый электромотоцикл: у него съемные аккумуляторы и доступная цена

Новая Lada, которой никогда не было, заменит Largus: что известно о новом минивэне...

Роскошный японский кроссовер Century Coupe впервые показан в дилерском центре после обретения брендом...

Совершенно новый кроссовер Honda получил восторженные отзывы: дату запуска и цену объявили раньше...

Британцы променяют армейские Land Rover на немецких «Теневых волков»

Исследование Consumer Reports раскрыло, какие бренды делают лучшие машины

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+