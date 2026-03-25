Корейский «истребитель» Renault Captur: второе поколение Hyundai Bayon уже в работе

Кроссовер Hyundai Bayon появился на свет в 2021 году. Машина базировалась на платформе компактной 5-дверки i20 и на первых порах предлагалась исключительно в Европе, но затем появилась в продаже за пределами «Старого Света» (к примеру, в Казахстане).

Рестайлинг этой модели датирован 2024-м годом, а на данный момент инженеры «Хэнде» трудятся над тем, чтобы в кратчайшие сроки подготовить второе поколение Bayon.

Подробностей об этом проекте пока не так много, как хотелось бы, но они есть. Машина позиционируется как конкурент Renault Captur и должна пройти через существенную трансформацию как визуально, так и механически. Более того, не исключается даже вариант, при котором автомобиль сменит название.

Ожидается, что новый Bayon получит более грубую форму кузова по сравнению с актуальным кроссовером, а также обзаведется полностью пересмотренной передней и задней светотехникой. Колесные арки будут расширены и оквадрачены, а решетка радиатора станет компактнее.

В линейку двигателей нового корейского «паркетника» должен войти гибридный силовой агрегат без подзарядки, который был выведен из моторной гаммы модели в конце 2025 года.

Впрочем, есть основания полагать, что машину могут также предложить в более продвинутой бензиново-электрической модификации (например с подключаемой гибридной системой PHEV).

Новые Hyundai Bayon уже выбрались на дорожные испытания, а значит ждать их публичного дебюта осталось недолго. Ожидается, что такие кроссоверы будут представлены в течение 2026 года, после чего поступят в продажу сначала в Европе, а затем и в других регионах мира.