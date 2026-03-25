Ford Mondeo возвращается: но пока только виртуально

Рендер: AutoEvolution

В последние несколько лет Ford планомерно избавлялся в своем модельном ряду от седанов. Под списание попали даже популярные модели Focus и Mondeo, однако недавно возобновились разговоры на тему того, что последний имеет шансы в ближайшие годы вернуться в строй. Но в уже современном виде.

Эти слухи подогрел в том числе гендиректор Ford Джим Фарли, публично признавший, что компания не исключает возрождение некоторых известных седанов.

На фоне этих спекуляций в сети появились первые рендеры Mondeo нового поколения, который, как ожидается, получит полностью переработанный внешний дизайн и техническую начинку.

Судя по получившимся изображениям, Mondeo следующего поколения будет черпать вдохновение c электрической модели Mustang Mach-E, обладающей длинным спортивным кузовом.

Передняя часть машины получит закрытую решетку радиатора и острые фары, а линиям крыши предстоит резко спускаться к задней части, образуя небольшой спойлер.

Дорожный просвет нового «Мондео» может оказаться таким же, как у его предшественника, что сделает автомобиль визуально ниже и изящнее, а салон окажется просторнее, чем был раньше.

Ранее глава подразделения Ford Blue Эндрю Фрик утверждал, что в ближайшие годы «Форд» выпустит целую серию новых автомобилей в кузовах седан, кроссовер, минивэн и пикап, которые будут стоить менее 40 тысяч долларов (3,2-миллиона рублей).

Причем они окажутся не только гибридными и электрическими, но и получат классические бензиновые версии.