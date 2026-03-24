Пробку бензобака Lamborghini за 1000 долларов научились чинить запчастью от Ford, которая в 66 раз дешевле

Фото: Reddit

Владение премиальной или экзотической машиной нередко приводит к тому, что ее запчасти в случае ремонта могут шокировать своей ценой. То, что выпускает Toyota или Honda, может стоить в три раза дороже или даже больше в случае с BMW или Porsche. И далеко не всегда разница заключается в том, что делать сложнее или качественнее.

Автопроизводители быстро поняли, что могут брать с клиентов много денег просто за бренд. И, справедливости ради, люди охотно за это платят.

Однако в некоторых случаях переплачивать бывает бессмысленно. И отличный пример этому – пробки бензобаков Lamborghini. Они работают как абсолютно любые другие крышки, но выполнены из цельного куска алюминия с гравировкой, что делает их гораздо дороже обычных.

Новые крышки бензобака на Lamborghini Aventador стоят дороже 1000 долларов (более 80 тысяч рублей). Но, как выяснил один из пользователей соцсети Reddit с ником Fixitsteven, можно обойтись гораздо меньшими тратами, если включить голову.

Мужчина придумал недорогой способ ремонта своего Lamborghini Aventador 2015 года выпуска, которому требовалась новая пробка бензобака.

Выяснилось, что тот же самый производитель (компания FoMoCo) делает эту деталь для Ford Focus. И, как выяснилось впоследствии, они оказались взаимозаменяемыми.

Герметизацию бензобака обеспечивает не сама пробка, а резиновое уплотнительное кольцо внутри. Поэтому если у него та же форма и материал, что и в случае с оригинальным, то пластиковая часть посередине обладает теми же точками крепления.

В итоге деталь Ford вкручивается в Lamborghini без проблем. Что еще важнее, цена такой крышки в «Форд» составляет 15 долларов, что более чем в 66 раз дешевле, чем в случае с Lamborghini.