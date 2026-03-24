Honda представила новый электромотоцикл: у него съемные аккумуляторы и доступная цена

Фото: Honda

В России для многих Honda – исключительно автопроизводитель, но у этой японской компании большая доля бизнеса приходится в том числе на мотоподразделение. Недавно в нем произошло пополнение одной интересной современной моделью, которую назвали ICON e:.

Речь идет об электрическом мотоцикле, который будут продавать исключительно в Японии. Его особенностью является относительно невысокая цена (порядка 220 тысяч иен или 113 тысяч рублей), а также съемные аккумуляторы.

В Honda заявляют, что новый ICON e: представляет собой легкий электрический мотоцикл, разработанный с учетом концепции «более удобного и экономичного средства передвижения».

Фото: Honda

В оснащение этого байка входит электромотор, установленный на заднем колесе, а также аккумуляторная батарея емкостью 30,6 А/ч. Максимальная мощность мотоцикла равна 2,4 лошадиным силам, а дальность хода на одном заряде достигает 81 километра.

Фото: Honda

Главной «фишкой» этой модели называют съемную конструкцию аккумуляторного блока. Это позволяет заряжать его не только напрямую на зарядной станции, но и дома. При использовании внешнего источника питания на 100 В полное пополнение запаса батареи с нуля занимает 8 часов.

Фото: Honda

За практичность в ICON e: отвечает 26-литровый багажник под сиденьем, в котором можно перевозить личные вещи и хранить шлемы. Кроме того, для мотоцикла доступен USB-порт (Type-A) для зарядки смартфона или портативных устройств.