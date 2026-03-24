Роскошный японский кроссовер Century Coupe впервые показан в дилерском центре после обретения брендом независимости

Алиса Шашкова
Фото: Toyota

На автосалоне Japan Mobility Show 2025, проходившем в Токио прошлой осенью, Toyota официально объявила о том, что ее модель Century становится полностью независимым суббрендом, который будет выпускать роскошные автомобили. 

В преддверии рыночного дебюта первой модели этой премиальной марки, которой предстоит навязать соперничество Rolls-Royce и Bentley, в столице Японии открылся специализированный выставочный зал Century Studio, в котором можно рассмотреть как классический Toyota Century, так и совершенно новый Century Coupe, существующий в виде концепта.

Шоурум расположен в районе Аояма в Токио в отреставрированном здании бывшего дилерского центра Lexus. 

В дилерском центре сочетаются традиционные элементы японского дизайна с современным минималистичным стилем, включая узоры сэппуку и другие детали декора, характерные для японской культуры.

Между тем, концепт-кар Century Coupe продолжает готовиться к приобретению товарной версии и рыночному дебюту. Ожидается, что такие купеобразные кроссоверы получат футуристичную внешность с многоуровневыми фарами и фонарями, а также премиальное оснащение, превосходящее даже Lexus.

В качестве двигателя машины получат 6-литровый гибридный силовой агрегат V12 с двумя турбинами, объединенный с системой полного привода E-Four и 8-скоростной или 9-диапазонной автоматической коробкой передач.

В серийном воплощении новый Toyota Century Coupe получит 4-местный салон вместо 2-местного, которым был укомплектован прошлогодний прототип.

Запуск машины в продажу запланирован уже на 2027 год.

Читайте также:

Последние новости:

Предсерийный прототип нового Hyundai Tucson попался на тестах: новый угловатый дизайн и несколько...

Пробку бензобака Lamborghini за 1000 долларов научились чинить запчастью от Ford, которая в...

Honda представила новый электромотоцикл: у него съемные аккумуляторы и доступная цена

Новая Lada, которой никогда не было, заменит Largus: что известно о новом минивэне...

Совершенно новый кроссовер Honda получил восторженные отзывы: дату запуска и цену объявили раньше...

Британцы променяют армейские Land Rover на немецких «Теневых волков»

Исследование Consumer Reports раскрыло, какие бренды делают лучшие машины

Автомобили, которых не станет уже в 2027 году

Начались продажи нового большого некитайского кроссовера: конкурент Lixiang L9 и Voyah Free

Дорогой и роскошный корейский седан Genesis G90 против Mercedes S-Class, Audi A8 и...

Новый внедорожник Toyota на зависть Suzuki Jimny Nomade разживется сразу тремя моторными версиями

Представлен потрясающий аксессуар для нового Toyota RAV4: багажник превращается в шкаф за 15...

На продажу в России выставили самодельный снегоболотоход с кузовом от Toyota

Раскрыты сроки выхода нового Toyota Alphard: улучшенная подвеска и защита от угонов

