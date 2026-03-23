ДомойАвтоновости сегодняНачались продажи нового большого некитайского кроссовера: конкурент Lixiang L9 и Voyah Free

Начались продажи нового большого некитайского кроссовера: конкурент Lixiang L9 и Voyah Free

Ростислав Архипов
Ростислав Архипов
Фото: Lexus

На российском авторынке все шире становится сегмент больших кроссоверов. Одними из его самых известных представителей являются китайские модели Lixiang L9 и Voyah Free. Однако в этом сегменте играют далеко не одни «поднебесные». Недавно в борьбу за покупателей включился японский вседорожник длиной более 5-метров, который выпускает премиальный суббренд Toyota.

В России начали продавать новые Lexus TX, выяснила наша редакция в ходе мониторинга предложений «серых» автосалонов. Эта модель была создана для рынка США и ввозится в РФ как раз из Штатов. 

TX представляет собой абсолютно новую модель, которой в линейке Lexus никогда не было. Машину построили на той же платформе, что и Toyota Grand Highlander, и наделили премиальным оснащением, соответствующим конкурентам в этом сегменте. 

Фото: Lexus

Длина вседорожника равна 5,16-метрам, а внутри располагается три ряда сидений. 

В Россию привезли Lexus TX в версии с индексом 350. Такие машины оснащаются 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 279 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и полноприводная система. 

Фото: Lexus

В арсенал автомобиля входят: система контроля усталости водителя, раздельный 3-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, панорамная крыша, электропривод, подогрев и вентиляция сидений, зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу и многие другие опции, являющиеся прерогативой больших премиальных кроссоверов. 

Новый Lexus TX, добравшийся до России из Штатов, сейчас выставлен на продажу в Воронеже. Стоимость автомобиля составляет 10 миллионов 500 тысяч рублей.

