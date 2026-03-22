Первый «Мститель» Jeep готовится к дебютному рестайлингу

В 2022 году Jeep представил свой абсолютно новый кроссовер B-сегмента, получивший название Avenger («Мститель»). Машина быстро стала одной из самых важных в линейке американского автопроизводителя, а также обеспечила компанию неплохой долей продаж благодаря невысокой цене.

К концу 2026 года «Авенджер» должен пережить первое существенное обновление, после чего появиться в продаже в дебютные месяцы 2027 года. Чего можно ждать от этой модели, на днях показали дизайнеры «Motor1».

Дизайн кроссовера представили на первом рендерном изображении. На нем заметно, что все самые крупные перемены в экстерьере машины затронут исключительно ее переднюю часть кузова.

Новинка может обзавестись эволюцией актуальной 7-секционной радиаторной решетки, которая пройдет через небольшую модернизацию. Фары получат новую LED-начинку, но сохранят нынешнюю форму, а бампер обзаведется переработанным воздухозаборником.

Рестайлинговый Jeep Avenger (спекулятивный рендер)

Дополнить внешний вид рестайлингового Jeep Avenger могут также задние фонари с измененной внутренней графикой.

Часть перемен наверняка ждет салон этого кроссовера, но насколько серьезными они будут, пока сказать сложно. Скорее всего, внутри «паркетник» примерит другие материалы отделки, а также новые детали декора. Не исключено увеличение центрального дисплея мультимедийной системы (сейчас его диагональ равна 10,25-дюймам).

Никаких технических революций от нового Jeep Avenger не ждут. Его моторная линейка практически со 100-процентной вероятностью продолжит включать в себя существующие силовые агрегаты, такие как бензиновый ДВС и мягко-гибридная установка. Последнюю предложат как в версии с передним, так и полным приводом (4xe).

От электрической модификации «Мстителя» в «Джип» отказываться также не будут. Запас хода в ней может превысить 420 километров.