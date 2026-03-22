В России продают 5-метровый корейский кроссовер, которого здесь еще никогда не было

С 2022 года российский авторынок лишился большинства иностранных игроков, тогда как доля китайских компаний на нем, напротив, планомерно наращивалась. Впрочем, параллельный импорт все еще позволяет серым импортерам ввозить в страну машины «неподнебесных» автопроизводителей. И иногда эти новинки выглядят крайне интересно.

Одной из них оказался кроссовер Kia Telluride. Это крупный 5-метровый кроссовер, который создавался по большей части для Штатов и отдельных стран Ближнего Востока.

Kia Telluride 2026

Он является родным братом более известного у нас Hyundai Palisade, но в отличие от него в России никогда официально не продавался. Зато теперь его можно купить в РФ, причем нового поколения, которое было представлено совсем недавно (осенью прошлого года).

Новый Kia Telluride 2026 года выпуска продает автосалон из Владивостока, который возит в Россию машины под заказ. Конкретно этот экземпляр предлагают выкупить в США и отправить покупателю.

Автомобиль в комплектации X-Line SX, окрашенный в матовый коричневый цвет, оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС с системой непосредственного впрыска топлива. Коробка передач – автоматическая, а привод – полный.

Интерьер Kia Telluride 2026

Опционально для машины доступны: кожаный салон, навигация, климат-контроль, камера заднего вида, система дистанционного запуска мотора, система предотвращения столкновений и многое другое.

Согласно заявленной цене, стоимость нового Kia Telluride без пробега составит для покупателя в России 10 миллионов 860 тысяч рублей без НДС (с ним придется доплатить 2 миллиона 388 тысяч рублей). При оформлении автомобиля на физлицо ценник машины окажется равен 12 миллионам рублей.