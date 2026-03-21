Старый Subaru Impreza продали дороже Ferrari

90-е годы и начало 2000-х были эрой Subaru, когда ее спортивные автомобили благодаря своей невысокой цене и динамике были одним из лучших предложений на мировом рынке.

Продажам машин компании в том числе помогали успехи в чемпионате мира по ралли (WRC), но то время безвозвратно ушло. Однако автомобили из прошлого не потеряли ценность. И сегодня самые хорошо сохранившиеся экземпляры могут стоить баснословных денег.

Недавно на аукционе «Cars and Bids» был продан 22-летний Subaru Impreza WRX STI. Стоимость машины превысила цену среднемоторного Ferrari той же эпохи.

Согласно описанию к лоту, который уже недоступен для приобретения, речь шла о машине 2004 года выпуска в версии «Blobeye», окрашенной в культовый цвет WR Blue Pearl.

Это автомобиль без аварий с чистым «Карфаксом», который за более двух десятков лет проехал всего 1416 километров.

В оснащение этого автомобиля входили 17-дюймовые колесные диски BBS, центральный дифференциал с управлением, тормоза Brembo, интеркулер, огромный задний спойлер и сиденья Performance Design.

Под капотом японского седана трудился 2,5-литровый оппозитный турбомотор мощностью 300 лошадиных сил, крутящий момент с которого передавался на все четыре колеса через 6-скоростную механическую коробку передач и симметричную систему полного привода.

Несмотря на такой мизерный пробег машина все же получила некоторые повреждения по кузову. В описании к лоту говорилось, что в нижней части переднего бампера есть царапины, а на боковых панелях вмятины.

В торгах участвовало 32 человека. Окончательной ценой покупки автомобиля стала сумма в невероятные 107 тысяч долларов (примерно 8,9-миллионов рублей). Это даже дороже, чем недавно «ушедший с молотка» Ferrari 360 Modena 2004 года выпуска, который продали за 94 тысячи 300 долларов (7 миллионов 800 тысяч рублей).