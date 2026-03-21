Глава отдела дизайна BMW защищает новый двухспицевый руль

Текст: Алексей Шмидт
Одной из самых обсуждаемых деталей интерьеров новых BMW iX3 и i3 стало их необычное рулевое колесо. Руль с двумя спицами, расположенными в необычных местах (на шесть и двенадцать часов), вызвал среди пользователей сети немало споров и шуток, а также создал почву для большой доли критики компании. 

Ответить на это взялся глава отдела дизайна BMW Ван Хойдонк. По его словам, причины, по которым руль новых моделей баварского автопроизводителя оказался таким странным, в первую очередь связаны с панорамной цифровой комбинацией приборов под лобовым стеклом.

Его форма и спицы были призваны во время активной рулежки по-максимуму не перекрывать информацию, выводящуюся на эту панель. 

Что касается кнопок, то на обычном рулевом колесе кнопки управления располагаются на горизонтальных спицах, что является удобным решением, но для того, чтобы до них дотянуться водителю приходится слегка сгибать большой палец.

В BMW решили, что это неправильно и переместили кнопки глубже в рулевое колесо, чтобы пальцы водителя ложились на них без каких-либо неудобств. 

По словам главы отдела дизайна немецкого автопроизводителя, после того, как руль был разработан, у тест-пилотов также возникли вопросы, как водители будут дрифтовать с таким рулевым колесом. В итоге Ван Хойдонку якобы даже пришлось выйти и самому попробовать свою разработку, чтобы убедиться, что это возможно и даже удобно. 

