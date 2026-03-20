«RAV4 для богатых» станет ниже, длиннее и спортивнее

Текст: Алексей Шмидт
Toyota Harrier и Toyota RAV4 являются соплатформенниками, однако первый стоит в Японии дороже своего более известного визави, из-за чего «Харриер» в «Стране восходящего солнца» порой называют «РАВ4 для богатых».

Вскоре эта модель должна претерпеть серьезные перемены, сменив язык дизайна. Кроме того, изменятся ее габариты. Ожидается, что высота кузова сократится до 1,6-метра, а корма окажется более покатой, что сделает кроссовер более спортивным и агрессивным.

Колесная база прибавит до 2,8-метров, сделав машину более удобной в управлении для водителя и комфортной для пассажиров.

Новая генерация Harrier должна перенять дизайнерский язык у модернизированного недавно RAV4, в том числе унаследовав у него радиаторную решетку, выкрашенную в цвет кузова, а также узкие фары.

Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендеринг)

Сзади «RAV4 для богатых» обещает приобрести двухуровневые фонари и большую надпись с названием модели, располагающуюся по центру двери багажника.

Часть изменений ждет в том числе салон кроссовера. Внутри новый Harrier может повторить дизайн своего родственника RAV4, унаследовав у того большую цифровую панель приборов и крупный центральный экран мультимедийной системы с поддержкой Arene OS (ожидается, что его диагональ составит 12,9-дюйма).

В подкапотном пространстве нового Toyota Harrier ожидается появление 1,5-литрового турбомотора мощностью 180 лошадиных сил. В гибридной модификации максимальная отдача этой силовой установки составит 230 «скакунов», а в «топовой» подзаряжаемой PHEV-вариации достигнет 315 л.с. соответственно.

Премьеру кроссовера ждут уже в 2027 году. 

Фото:Best Car

Читайте также:

Последние новости:

Новый гибридный Genesis GV80 принесет дизайн в жертву...

Младший Toyota Land Cruiser «поехал» к дилерам: начала...

Honda в самом серьезном кризисе за 70 лет:...

Снижение ключевой ставки ЦБ до 15% не даст...

Знаменитый роскошный минивэн Toyota прокачали в Modellista

Милый маленький грузовичок Daihatsu стал уютной квартирой на...

Новые Honda Prelude уже можно заказать в России:...

Знаменитый пикап Mitsubishi стал авантюрным внедорожником для приключений 

Land Cruiser среди минивэнов: Toyota X-Van Gear завис...

Популярный семейный автомобиль Toyota обновится в мае: будет...

Новый флагманский минивэн Nissan на зависть Toyota Alphard...

Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

Агрессивная и динамичная версия Suzuki Swift Sport все...

Новая футуристичная Toyota Corolla обещает удивить мизерным расходом...

Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке,...

Новая практичная Toyota для дачников: изображения и подробности

