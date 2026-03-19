Новый флагманский минивэн Nissan на зависть Toyota Alphard готов к запуску

Алиса Шашкова
Алиса Шашкова
Nissan представил новое поколение своего большого минивэна Elgrand еще в прошлом году на выставке «Японской мобильности 2025 года». 

Машина отличилась новым дизайном экстерьера и интерьера, а также приобрела новое техническое оснащение. Улучшения были направлены на то, чтобы успешнее конкурировать с популярным роскошным минивэном Toyota Alphard, которого вскоре также ожидает крупная модернизация.

По предварительным данным, продажи нового Nissan Elgrand стартуют на японском рынке уже этой весной. До дилеров большой минивэн должен добраться в мае. Ожидаемая цена машины: от 5 миллионов иен (2,7-миллиона рублей) за базовую версию до 10 миллионов (5,4-миллиона рублей) за «топовую».

Напомним, с переходом в новую генерацию «Элгранд» получил новый фирменный стиль Nissan с футуристичной передней частью кузова, в которой рисунок бампера, решетки радиатора и дневных ходовых огней объединены в один слившийся друг с другом элемент. 

Боковины кузова получили больше острых линий, а корма приобрела массивный задний фонарь, занимающий часть крыльев и всю дверь багажника.

Внутри новый Elgrand был спроектирован таким образом, чтобы создать приватное пространство для пассажиров, напоминающее VIP-зону. В салоне была применена отделка из розового дерева и стеганая кожа с особым узором, перекликающимся с экстерьером. 

Кроме того, минивэн стал намного технологичнее. В его оснащение вошли 14,3-дюймовые дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также 64-цветная подсветка, акустическая система фирмы Bose и многое другое. 

Что касается силовой установки, то для нового Elgrand была заявлена новейшая гибридная система третьего поколения e-Power. В ее состав входит полуторалитровый бензиновый мотор, служащий исключительно для выработки электроэнергии. 

В сочетании с модернизированной системой полного привода e-4orce и активной динамической подвеской машина обещает оказаться невероятно комфортабельной, но при этом управляемой на высоких скоростях, став серьезным соперником для Toyota Alphard.

Фото:Nissan

