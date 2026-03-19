Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

Текст: Алексей Шмидт
В Японии у Honda представлено большое количество классических автомобилей, но часть продаж приходится на компактный сегмент кей-каров.

Одним из его представителей является модель N-Van, которая накануне прошла через небольшую модернизацию, принесшую в ее оснащение немного нового. Спецверсия этого компакта получила название Fun.

N-Van представляет собой легкий коммерческий автомобиль, который появился на свет в 2018 году. Машина предназначена как для перевозки людей, так и грузов. В ней применена особая конструкция без центральной стойки кузова и сдвижная задняя дверь, которые обеспечивают большее пространство для погрузки и выгрузки, а также размещения вещей. 

Особая версия N-Van Fun включает в свое базовое оснащение передние парковочные датчики и систему аварийного экстренного торможения, а также 7-дюймовую панель приборов, отображающую состояние системы Honda Sensing.

Автомобиль будет комплектоваться турбированным двигателем, выдающим 64 лошадиные силы, что на 11 л.с. больше, чем у его атмосферной версии.

Крутящий момент такого мотора составит 104 Нм, а помогать ему предстоит бесступенчатой вариаторной коробке передач, обеспечивающей плавное переключение. Выбор привода будет состоять из переднего или полного. 

В салоне нового N-Van Fun изменятся интерфейсы USB (с Type-A на Type-C). Кроме того, появятся новые цвета отделки: желтый перламутровый и зеленый перламутровый.

В продажу новый вариант этой модели поступит со дня на день. Цены на него будут начинаться от 2 миллионов 142 тысяч иен или 1,1-миллиона рублей. 

Фото:Honda

