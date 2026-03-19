Новая футуристичная Toyota Corolla обещает удивить мизерным расходом топлива

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Самая популярная модель в истории Toyota, известная во всем мире как Corolla, готовится к масштабной модернизации. Тестовые автомобили уже выбрались на испытания. Недавно их заметили на автодоме Фудзи в Японии. 

Предполагается, что реформенные «Короллы» приобретут не только новый экстерьер и интерьер, но и другую силовую установку. Причем последняя должна обеспечить этой модели крайне низкий расход топлива, сопоставимый с компакт-карами.

Ожидается, что Corolla новой генерации будет укомплектована новейшим полуторалитровым бензиновым 4-цилиндровым мотором, который окажется частично электрифицированным. За счет новых технологий автомобиль сможет демонстрировать высокие мощностные характеристики при небольшом расходе топлива. 

Также для «Короллы» должны предложить гибридные и подключаемые гибридные системы (PHEV). Последняя может обеспечить им запас хода на чистой электротяге свыше 90 км.

Считается, что новый 1,5-литровый двигатель окажется на десять процентов компактнее нынешних аналогов, а также отличится облегченной конструкцией и более плавной подачей мощности.

За счет работы в составе гибридной системы потребление топлива сократится на 10-15% в сравнении с аналогами. Конкретные цифры пока не называются, но инсайдеры указывают на то, что средний расход горючего новой «Короллы» может составить всего около 3 литров на 100 км. 

Как будет выглядеть новинка уже плюс-минус известно благодаря одноименному концепт-кару, представленному совсем недавно. Автомобиль может получить футуристичный внешний облик с купе-стилем, необычной передней и задней светотехникой и скрытыми ручками дверей. 

Ожидается, что серийный вариант этого шоу-кара будет повторять практически все визуальные решения прототипа, но с небольшой долей доработок.

Производство нового поколения Toyota Corolla собираются начать уже в этом году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Популярной малолитражке Honda подправили оснащение

Агрессивная и динамичная версия Suzuki Swift Sport все...

Новый бюджетный спорткар Toyota все еще в разработке,...

Новая практичная Toyota для дачников: изображения и подробности

Нового Mitsubishi Pajero Mini не будет: компания отказалась...

Китайский BAIC смешал в блендере «Гелендваген», Jeep и...

Безупречный, недавно отреставрированный DeLorean DMC-12 продадут на аукционе...

В России продают японский хэтчбек с безотказным двигателем...

Новое поколение компакт-кроссовера Nissan Kicks для Японии почти...

Honda S2000 возвращается, но пока лишь виртуально

В Россию привезли самый надежный автомобиль по версии...

Самый популярный роскошный минивэн Toyota вот-вот обновится

Первый полностью российский кроссовер Lada будет частично китайским?

Ветерана-внедорожника Toyota, который не хочет уходить на пенсию,...

«Внедорожный» минивэн Mitsubishi Delica стал уютным автодомом на...

Абсолютно новый кроссовер Suzuki расширяет географию продаж

Легендарный сверхэкономичный хэтчбек Toyota готовится к мини-обновлению

Оригинальный Nissan Skyline из «Двойного Форсажа» с закисью...

В Россию привезли полноприводную Mitsubishi Delica Mini, которая...

Самый дешевый и компактный Land Cruiser получит тяговитую...

Ferrari по цене «Айфона»: поддельный суперкар, созданный из...

Флагманский кроссовер Genesis GV90 почти готов: новый уровень...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+