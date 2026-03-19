Новая футуристичная Toyota Corolla обещает удивить мизерным расходом топлива

Самая популярная модель в истории Toyota, известная во всем мире как Corolla, готовится к масштабной модернизации. Тестовые автомобили уже выбрались на испытания. Недавно их заметили на автодоме Фудзи в Японии.

Предполагается, что реформенные «Короллы» приобретут не только новый экстерьер и интерьер, но и другую силовую установку. Причем последняя должна обеспечить этой модели крайне низкий расход топлива, сопоставимый с компакт-карами.

Ожидается, что Corolla новой генерации будет укомплектована новейшим полуторалитровым бензиновым 4-цилиндровым мотором, который окажется частично электрифицированным. За счет новых технологий автомобиль сможет демонстрировать высокие мощностные характеристики при небольшом расходе топлива.

Также для «Короллы» должны предложить гибридные и подключаемые гибридные системы (PHEV). Последняя может обеспечить им запас хода на чистой электротяге свыше 90 км.

Считается, что новый 1,5-литровый двигатель окажется на десять процентов компактнее нынешних аналогов, а также отличится облегченной конструкцией и более плавной подачей мощности.

За счет работы в составе гибридной системы потребление топлива сократится на 10-15% в сравнении с аналогами. Конкретные цифры пока не называются, но инсайдеры указывают на то, что средний расход горючего новой «Короллы» может составить всего около 3 литров на 100 км.

Как будет выглядеть новинка уже плюс-минус известно благодаря одноименному концепт-кару, представленному совсем недавно. Автомобиль может получить футуристичный внешний облик с купе-стилем, необычной передней и задней светотехникой и скрытыми ручками дверей.

Ожидается, что серийный вариант этого шоу-кара будет повторять практически все визуальные решения прототипа, но с небольшой долей доработок.

Производство нового поколения Toyota Corolla собираются начать уже в этом году.