Новая практичная Toyota для дачников: изображения и подробности

Еще в 2023 году в интернете начали ходить слухи о том, что Toyota приступила к разработке нового пикапа, который должен стать конкурентом Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Последнего собираются снять с продаж, поэтому число потенциальных оппонентов этой модели к ее выходу может сократиться.

На днях японская пресса в лице журнала «Best Car» раскрыла о новом пикапе Toyota очередные подробности, подтвердив, что он действительно находится в разработке.

Несмотря на статус «утилитарника», новый пикап Toyota будет построен не на рамном шасси. Вместо этого машине достанется несущий кузов, как у современных кроссоверов.

Рендер нового пикапа Toyota

Внешне автомобиль может выделиться на фоне всех остальных моделей Toyota, в том числе внедорожников Land Cruiser, получив собственное оформление передней части кузова с горизонтальными вытянутыми фарами, необычной радиаторной решеткой, установленной низко в бампере, а также пластиковыми накладками на колесных арках и порогах.

В основу проекта ляжет концепт-кар Toyota EPU, представленный на автосалоне Japan Mobility Show 2023 года.

Подробностей о том, какими двигателями собираются комплектовать эту модель, пока нет. Но, скорее всего, пикап окажется электрическим. Впрочем, не исключен вариант, при котором машину предложат в том числе с гибридной силовой установкой (на фоне недавнего падения популярности электромобилей).

Справить премьеру новый пикап Toyota может уже в 2027 году.