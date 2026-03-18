В России продают японский хэтчбек с безотказным двигателем и коробкой передач

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Российский авторынок наполнен до отказа китайскими автомобилями, но ввиду ограниченной истории продукции «поднебесного» автопрома судить о ее надежности пока непросто. То ли дело японские машины, двигатели и коробки передач многих из которых являются производными от предыдущих, прославивших «Страну восходящего солнца» невероятной выносливостью.

Один из таких примеров недавно появился в продаже в России. Как выяснил «Дейли-Мотор», стоимость этих машин сегодня составляет 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Речь идет о Suzuki Baleno 2026 года выпуска (3 поколение хэтчбека). Японские 5-дверки комплектуются 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем K15B, который за 8 лет присутствия на мировом рынке зарекомендовал себя только с положительной стороны.

4-цилиндровый двигатель мощностью 105 лошадиных сил, который многим известен по внедорожнику Suzuki Jimny, создан таким образом, чтобы не создавать проблем своему владельцу. Благодаря простой конструкции такой мотор считается практически неубиваемым и способен прослужить при своевременном обслуживании порядка 350 тысяч км. 

Не менее крепким узлом в Suzuki Baleno, добравшемся до России, является его коробка передач. Классический 4-скоростной «автомат» Aisin при должном уходе способен выходить свыше 300 тысяч км, вплотную приблизившись к ресурсу двигателя – цифры, которые многим китайским автомобилям сегодня могут только сниться. 

Новый Suzuki Baleno сейчас продают в Томске. Это автомобиль, оснащенный мультирулем, мультимедийной системой с небольшим экраном, HUD-дисплеем, «парктрониками» и системой стабилизации при заносе.

Привезти такие машины в Россию обещают также под заказ, причем без использования сомнительных схем с занижением стоимости в странах СНГ. Это должно исключить риски для покупателей доначислений и штрафов в будущем.

Стоимость Baleno в таком случае составляет 994 тысячи рублей. Вся остальная сумма к итоговой цене в 2 миллиона 250 тысяч рублей складывается из таможенной пошлины, доставки и оформления документов.

Ранее выяснилось, что в продаже в России появились новые Mitsubishi Delica Mini. Небольшие кросс-минивэны с полным приводом оценили у нас дешевле почти всех китайских автомобилей.

Фото: Suzuki

